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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 516517518519
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 07:34

http://bs-life.ru/rabota/zarplata/stipendiya.html

Лаборант получает больше чем аспирантская стипендия не говоря о студенческой, так что все нормально
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:05

  shapo написав:http://bs-life.ru/rabota/zarplata/stipendiya.html

Лаборант получает больше чем аспирантская стипендия не говоря о студенческой, так что все нормально

Помнится, в советское время градация была такая - студенты 40 рублей (с 4-го курса 45), повышенная 50 и 56, аспиранты 100 рублей. лаборанты 90.
Получая 56 рублей стипендии и зарабатывая за лето 500-600 рублей, я у родителей деньги не брал (только, если они покупали мне что-то в роде костюма или сапог). И так жили почтив все студенты. Так то был СССР - в нем в институты поступали 1 из 5-ти выпускников 10-х классов, и не было платного обучения.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:34

Подсчитано число отдыхающих в Крыму украинцев
28 августа 2019, 08:48
Число украинцев, пересекающих российскую границу в Крыму, увеличилось в августе до 14 тыс. человек в сутки. Об этом в среду, 28 августа, сообщили журналистам в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.
«В настоящее время в пунктах пропуска через государственную границу в сутки оформляется 14–15 тыс. лиц и более 2 тыс. автомобилей», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Отмечается, что всего с начала 2019 года на участке ответственности Погрануправления ФСБ России по Республике Крым российскую границу пересекли более 1,8 млн человек.

https://iz.ru/914938/2019-08-28/podschi ... ukraintcev
ОДНАКО...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:18

  Волгарь написав:Подсчитано число отдыхающих в Крыму украинцев
28 августа 2019, 08:48
Число украинцев, пересекающих российскую границу в Крыму, увеличилось в августе до 14 тыс. человек в сутки. Об этом в среду, 28 августа, сообщили журналистам в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.
«В настоящее время в пунктах пропуска через государственную границу в сутки оформляется 14–15 тыс. лиц и более 2 тыс. автомобилей», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.



И вот мы наблюдаем очередной передерг от волгарей. Они считают, что все пересекающие "границу" - это украинцы, мало того, едущие на отдых.

Мало того, такой подход у них не работает на западных границах, все пересекающие те границы автоматом у них относятся к заробитчанам. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:54

  Sommer написав:И вот мы наблюдаем очередной передерг от волгарей. Они считают, что все пересекающие "границу" - это украинцы, мало того, едущие на отдых.


А кто через Украину в Крым еще едет, неужели белорусы?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 19:37

  shapo написав:
  Sommer написав:И вот мы наблюдаем очередной передерг от волгарей. Они считают, что все пересекающие "границу" - это украинцы, мало того, едущие на отдых.


А кто через Украину в Крым еще едет, неужели белорусы?


Кроме беларусов еще крымчане на закупки катаются.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 19:41

  Sommer написав:
Кроме беларусов еще крымчане на закупки катаются.
за помидорами.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 23:05

  Волгарь написав:
  shapo написав:http://bs-life.ru/rabota/zarplata/stipendiya.html

Лаборант получает больше чем аспирантская стипендия не говоря о студенческой, так что все нормально

Помнится, в советское время градация была такая - студенты 40 рублей (с 4-го курса 45), повышенная 50 и 56, аспиранты 100 рублей. лаборанты 90.
Получая 56 рублей стипендии и зарабатывая за лето 500-600 рублей, я у родителей деньги не брал (только, если они покупали мне что-то в роде костюма или сапог). И так жили почтив все студенты. Так то был СССР - в нем в институты поступали 1 из 5-ти выпускников 10-х классов, и не было платного обучения.
Т.е зарабатывал 500-600 руб, а костюма себе позволить не мог? О заливает. Костюм какой нибудь подольской фабрики стоил тогда 40-70 руб от силы. Не думаю что товарищ доставал себе какой нибудь от бриони :) Хотя если предположить что товарищ наследственный конторщик, то возможно родители где то в загранке шпионили и что то кроме жвачки сорванцу привозили :)
otg
 
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