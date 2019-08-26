Лаборант получает больше чем аспирантская стипендия не говоря о студенческой, так что все нормально
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Додано: Сер 28 сер, 2019 07:34
Лаборант получает больше чем аспирантская стипендия не говоря о студенческой, так что все нормально
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:05
Помнится, в советское время градация была такая - студенты 40 рублей (с 4-го курса 45), повышенная 50 и 56, аспиранты 100 рублей. лаборанты 90.
Получая 56 рублей стипендии и зарабатывая за лето 500-600 рублей, я у родителей деньги не брал (только, если они покупали мне что-то в роде костюма или сапог). И так жили почтив все студенты. Так то был СССР - в нем в институты поступали 1 из 5-ти выпускников 10-х классов, и не было платного обучения.
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:34
Подсчитано число отдыхающих в Крыму украинцев
28 августа 2019, 08:48
ОДНАКО...
Додано: Сер 28 сер, 2019 17:18
И вот мы наблюдаем очередной передерг от волгарей. Они считают, что все пересекающие "границу" - это украинцы, мало того, едущие на отдых.
Мало того, такой подход у них не работает на западных границах, все пересекающие те границы автоматом у них относятся к заробитчанам.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Сер 28 сер, 2019 18:54
А кто через Украину в Крым еще едет, неужели белорусы?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 28 сер, 2019 19:37
Кроме беларусов еще крымчане на закупки катаются.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Сер 28 сер, 2019 19:41
Додано: Сер 28 сер, 2019 23:05
Т.е зарабатывал 500-600 руб, а костюма себе позволить не мог? О заливает. Костюм какой нибудь подольской фабрики стоил тогда 40-70 руб от силы. Не думаю что товарищ доставал себе какой нибудь от бриони Хотя если предположить что товарищ наследственный конторщик, то возможно родители где то в загранке шпионили и что то кроме жвачки сорванцу привозили
Додано: Чет 29 сер, 2019 05:33
600 рублей нужно было делить на 10-12месяцев до следующего строй отряда. Костюмчиков от подольской фабрики в отличие от швейных машинок не помню, а джинсы Lee или levis стоили в зависимости от года от 80 до 150 рублей, обувь финская или австрийская от 100.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 29 сер, 2019 09:55
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в I полугодии выросла на 32,4%
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в I полугодии выросла на 32,4%
Стенд компании "Газпром" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Стенд компании "Газпром" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости. Максим Блинов
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 878,644 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Прибыль за период, относящаяся к акционерам "Газпрома", составила 836,5 миллиарда рублей, увеличившись на 32,6%. Выручка от продаж составила 4,077 триллиона рублей, увеличившись на 2,6% в годовом выражении
Похоже, по итогам года, мы увидим 300 рублей за акцию и 20+ рублей дивидендов. Что меня лично, как недавно получившего 2,9 млн. рублей этих самых дивидендов (по 14-40 на акцию), не может не радовать.
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