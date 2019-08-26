Додано: Сер 28 сер, 2019 17:18

Волгарь написав: Подсчитано число отдыхающих в Крыму украинцев

28 августа 2019, 08:48

Число украинцев, пересекающих российскую границу в Крыму, увеличилось в августе до 14 тыс. человек в сутки . Об этом в среду, 28 августа, сообщили журналистам в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.

«В настоящее время в пунктах пропуска через государственную границу в сутки оформляется 14–15 тыс. лиц и более 2 тыс. автомобилей», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.







И вот мы наблюдаем очередной передерг от волгарей. Они считают, что все пересекающие "границу" - это украинцы, мало того, едущие на отдых.



Мало того, такой подход у них не работает на западных границах, все пересекающие те границы автоматом у них относятся к заробитчанам. И вот мы наблюдаем очередной передерг от волгарей. Они считают, что все пересекающие "границу" - это украинцы, мало того, едущие на отдых.Мало того, такой подход у них не работает на западных границах, все пересекающие те границы автоматом у них относятся к заробитчанам.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.