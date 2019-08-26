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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:07

В подтверждение предыдущего поста
«Силу Сибири» начали наполнять природным газом
ЯКУТСК, 29 августа 2019, 15:08 — REGNUM
Российская компания «Газпром» начала наполнение природным газом газопровода «Сила Сибири», сообщил 29 августа глава Якутии Айсен Николаев на первом Нефтегазовом форуме.
«Начинаются плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению полости газопровода «Сила Сибири» природным газом», — сказал он.

Напомним, «Сила Сибири» — магистральный газопровод, по которому газ Иркутского и Якутского центров газодобычи будет поступать российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Его протяжённость составляет около 3000 км, экспортная производительность — 38 млрд куб. м в год.
Запуск «восточного» маршрута запланирован на 1 декабря текущего года. Проект реализует компания «Газпром».

https://regnum.ru/news/economy/2703184.html
Итого 35(ТП)+38(СС)+55(СП-2)-90 (ГТС)=+38 млрд. м3 - на столько возрастет экспорт Газпрома к концу 20-го года.
Волгарь
 
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