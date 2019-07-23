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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 517518519520
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:07

В подтверждение предыдущего поста
«Силу Сибири» начали наполнять природным газом
ЯКУТСК, 29 августа 2019, 15:08 — REGNUM
Российская компания «Газпром» начала наполнение природным газом газопровода «Сила Сибири», сообщил 29 августа глава Якутии Айсен Николаев на первом Нефтегазовом форуме.
«Начинаются плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению полости газопровода «Сила Сибири» природным газом», — сказал он.

Напомним, «Сила Сибири» — магистральный газопровод, по которому газ Иркутского и Якутского центров газодобычи будет поступать российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Его протяжённость составляет около 3000 км, экспортная производительность — 38 млрд куб. м в год.
Запуск «восточного» маршрута запланирован на 1 декабря текущего года. Проект реализует компания «Газпром».

https://regnum.ru/news/economy/2703184.html
Итого 35(ТП)+38(СС)+55(СП-2)-90 (ГТС)=+38 млрд. м3 - на столько возрастет экспорт Газпрома к концу 20-го года.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:15

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Президент Зеленский выступил с праздничной речью по случаю Дня независимости, упомянув в ней и Донбасс с Крымом, сравнив их с похищенными у доброй матери-Украины детьми.

«Представьте, что, например, сосед отобрал у вас двоих детей. Первого ребенка просто похитил. Ему выдали новое свидетельство о рождении. А второго вашего ребёнка закрыли в детской комнате. И поставили вооружённую охрану. И вы слышите, как вот здесь рядом, за стеной, ваш ребёнок плачет, но не можете туда зайти. Каждый день у каждого из нас разрывается сердце…» По моему,президент забыл упомянуть,что соседка прижила детей с соседом.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:22

В бюджете «Газпрома» не хватает $7 млрд
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-byudzhete-gazproma-ne-khvataet-$7-mlrd-1028450524
Резкое падение цен на газ в Европе, сокращение спроса от ключевых клиентов и необходимость строить дорогостоящие трубопроводы в Турцию, Китай и в обход Украины - проели «дыру» в бюджете «Газпрома».
Газовый холдинг продолжает фиксировать сокращение экспорта на всех направлениях, включая Европу и страны бывшего СССР, и завершит 2019 год с кассовым разрывом в 7 млрд долларов. На такую сумму поступления на счета «Газпрома» превысят расходы, подсчитали аналитики Сбербанк CIB после анализа оперативной статистики по реализации газа.
За первое полугодие «Газпром» продал за рубеж на 4 млрд кубометров меньше, чем год назад: к началу июля за границу ушло на 97,7 млрд кубов.
Из крупных клиентов существенно увеличили закупки лишь Венгрия, Австрия и Чехия. Обвальное сокращение поставок было зафиксировано в Турции, которая отказалась от трети объемов российского газа после того, как заработал Южный газовый коридор из Азербайджана.  За 6 месяцев в Турцию было продано 8,1 млрд кубометров против 12,7 млрд год назад.
Поставки в бывшие республики СССР (без Прибалтики) уменьшились на 1,4 млрд кубометров, до 16 млрд. Причем две трети этого объема пришлось на Белоруссию. Поставки на Украину, по данным «Газпрома», составили 1,5 млрд кубометров. Впрочем, эти объемы отражают прокачку в ДНР и ЛНР. «Нафтогаз» Украины прекратил напрямую закупать газ у «Газпрома» с 2016 года и перешел на реверсный импорт из Восточной Европы.
Снижение спроса по долгосрочным контрактам вынудило «Газпром» продавать больше газа на спотовом рынке, отмечают в Сбербанк CIB. Но спотовые цены зимой рухнули вдвое и к апрелю оказались в зоне 12-летних минимумов, покинуть которую не могут до сих пор: на крупнейшем хабе - TTF в Нидерландах - газ с немедленной поставкой продается по 120 долларов за тысячу кубометров.
Контракты на предстоящую зиму стоят значительно дороже - 190 долларов за тысячу кубов. Тем не менее, до прогнозов «Газпрома» цены по-прежнему недотягивают: компания заложила в бюджет 230-250 долларов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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