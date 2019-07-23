Резкое падение цен на газ в Европе, сокращение спроса от ключевых клиентов и необходимость строить дорогостоящие трубопроводы в Турцию, Китай и в обход Украины - проели «дыру» в бюджете «Газпрома».

Газовый холдинг продолжает фиксировать сокращение экспорта на всех направлениях, включая Европу и страны бывшего СССР, и завершит 2019 год с кассовым разрывом в 7 млрд долларов. На такую сумму поступления на счета «Газпрома» превысят расходы, подсчитали аналитики Сбербанк CIB после анализа оперативной статистики по реализации газа.

За первое полугодие «Газпром» продал за рубеж на 4 млрд кубометров меньше, чем год назад: к началу июля за границу ушло на 97,7 млрд кубов.

Из крупных клиентов существенно увеличили закупки лишь Венгрия, Австрия и Чехия. Обвальное сокращение поставок было зафиксировано в Турции, которая отказалась от трети объемов российского газа после того, как заработал Южный газовый коридор из Азербайджана. За 6 месяцев в Турцию было продано 8,1 млрд кубометров против 12,7 млрд год назад.

Поставки в бывшие республики СССР (без Прибалтики) уменьшились на 1,4 млрд кубометров, до 16 млрд. Причем две трети этого объема пришлось на Белоруссию. Поставки на Украину, по данным «Газпрома», составили 1,5 млрд кубометров. Впрочем, эти объемы отражают прокачку в ДНР и ЛНР. «Нафтогаз» Украины прекратил напрямую закупать газ у «Газпрома» с 2016 года и перешел на реверсный импорт из Восточной Европы.

Снижение спроса по долгосрочным контрактам вынудило «Газпром» продавать больше газа на спотовом рынке, отмечают в Сбербанк CIB. Но спотовые цены зимой рухнули вдвое и к апрелю оказались в зоне 12-летних минимумов, покинуть которую не могут до сих пор: на крупнейшем хабе - TTF в Нидерландах - газ с немедленной поставкой продается по 120 долларов за тысячу кубометров.

Контракты на предстоящую зиму стоят значительно дороже - 190 долларов за тысячу кубов. Тем не менее, до прогнозов «Газпрома» цены по-прежнему недотягивают: компания заложила в бюджет 230-250 долларов.