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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 518519520521
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 17:36

  shapo написав: В районном центре? Это в каком, в том где сейчас бюджетники каждый вечер из кафе и ресторанов не вылазят?
Воо товарищ. Вы проколололись :) Под двумя никами постите? :)Где то я уже это видел. Вот только ошибка одна -тогда речь шла про областной центр. Вот видите как вас легко раскусить.
Про поставщика обуви Бельгию в СССР никогда ни от кого не слышал не говоря о том, что не видел.
А с каких Вы должны были слышать или видеть? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 17:38

  Sommer написав:
  ceba написав:В Сольцах(Новгородская обл.) в 1990 году видел как продавался огромный холодильник Шарп, за него нужно было сдать шиповник,ну очень много кг. шиповника.


Палятся волгари. Этот аккаунт по легенде чистокровный украинец, а не житель Новгорода. :mrgreen:
Да здесь коллективный разум сочиняет. Выше другим ником сделали подобный прокол :)
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 18:11

Крик души

https://regnum.ru/news/polit/2701098.html
Севастополь ждал возвращения в Россию — с большими надеждами, с радужными ожиданиями. И Севастополь дождался. Однако дом оказался разным. Подчас как у Оруэлла: когда все животные равны, но одни равнее других.
Набережная городского парка «Омега». День. По пешеходной зоне мчит «БМВ» с дагестанскими номерами. Мчит так, что чуть не сбивает семью с ребёнком. Водитель останавливается. Хочет извиниться? Нет! Он принимается орать на прохожих: мол, убирайтесь, мешаетесь!

В машине сидит ещё один человек. Он и водитель — как то принято говорить, выходцы из южных республик.

Мужчина — глава семейства — справедливо обращает внимание на недопустимое поведение водителя. Указывает, что мог пострадать ребёнок. Два человека из «БМВ» тут же со звериной жестокостью разбивают ему лицо в кровь. Следом бьют и женщину. Ребёнка отбрасывает. Мать падает — её, лежачую, продолжают бить. Ребёнок кричит.

Вдумайтесь! Дневное время. Центральный детский пляж. Город-герой, город русских моряков Севастополь, ставший локомотивом Русской весны, центром патриотического подъёма. И — два заезжих хама избивают женщину и ребёнка.

На крики сбегаются люди. Пытаются остановить насилие. Удаётся это лишь тогда, когда приезжает полиция. Но вместе с ней набегает и ещё десяток бородачей — соплеменников водителя. Он же продолжает вести себя агрессивно, размахивает бумажкой и кричит, что ему можно делать что угодно. Правоохранительные органы никак не комментируют данный инцидент…

Как воспринимать подобное? Как дикую случайность? Или как эпизод в ряду таких же эпизодов, как звено удушающей цепи? К сожалению, второе — часть убийственной системы. Её краткое описание таково: «Севастополь больше не принадлежит севастопольцам. Его заполонили чужие».

Напомню, ранее в баре «Бенефис» три приезжих из Дагестана зарезали Олега С. Он умер на руках у своей жены; у неё осталось двое малолетних детей. На записи видно, как один из нападавших требует от жертвы танцевать лезгинку.

Далее начинается ад. Двоих нападавших после задержания отпускают. Одному грозит небольшой срок, более того — заикаются и о превышении им самообороны. Севастопольские СМИ молчат о произошедшем, а позднее трусливо и лживо сообщают о том, что убийцы были из местных.

Достаточно просто выйти в центр города-героя и посмотреть, что там происходит. СМИ сообщали, как соответствующие личности перекрыли движение в городском центре, так как хотели потанцевать лезгинку, вели себя крайне агрессивно. Потом сообщения о подобном прекратились — вот только перекрытия и танцы никуда не исчезли. Хуже — теперь их можно наблюдать во всех районах города. При этом выходцы регулярно задирают остальных горожан, подчас избивают их, нагло пристают к девушкам. О творящемся в кафе и клубах вообще лучше не говорить. Но ножи там в ход идут регулярно.

А меж тем в районе «Золотой балки» приезжие из всё тех же республик прессуют местное население. По городу передвигаются соответствующие агрессивные группы соответствующих агрессивных персонажей. Наблюдать их на Малаховом кургане, например, лузгающими семечки и задирающими людей — становится больно за родной город.


Я не понимаю, чего они жалуются? Они хотели избавления от страшной украинской власти, при которой за русский язык вешали на столбах?

Они его получили. Пусть теперь терпят все прилагающиеся бонусы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 20:13

  otg написав:
Воо товарищ. Вы проколололись :) Под двумя никами постите? :)Где то я уже это видел. Вот только ошибка одна -тогда речь шла про областной центр. Вот видите как вас легко раскусить. [/quote]

Для местного шерлока холмса - под двумя никами не пишу, т.к. от прошлого просто отказался

Про поставщика обуви Бельгию в СССР никогда ни от кого не слышал не говоря о том, что не видел.


  otg написав:А с каких Вы должны были слышать или видеть? :)


С таких что в СССР в отличие от вас я жил и работал, а вы в лучшем случае под стол пешком ходили, житель районно-областного центра
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 20:16

  ceba написав:В Сольцах(Новгородская обл.) в 1990 году видел как продавался огромный холодильник Шарп, за него нужно было сдать шиповник,ну очень много кг. шиповника.


  otg написав:Палятся волгари. Этот аккаунт по легенде чистокровный украинец, а не житель Новгорода.
Да здесь коллективный разум сочиняет. Выше другим ником сделали подобный прокол :)


Примитивным порохоботам не жившим в СССР трудно представить, что 1/6 часть суши можно было в командировках или в отпусках увидеть всю страну.
А военные вообще больше 2-5 лет на одном месте не сидели.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 21:58

  shapo написав:
  ceba написав:В Сольцах(Новгородская обл.) в 1990 году видел как продавался огромный холодильник Шарп, за него нужно было сдать шиповник,ну очень много кг. шиповника.


  otg написав:Палятся волгари. Этот аккаунт по легенде чистокровный украинец, а не житель Новгорода.
Да здесь коллективный разум сочиняет. Выше другим ником сделали подобный прокол :)


Примитивным порохоботам не жившим в СССР трудно представить, что 1/6 часть суши можно было в командировках или в отпусках увидеть всю страну.
А военные вообще больше 2-5 лет на одном месте не сидели.
:) Нервничают Волгари. Все больше глупости
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:27

А ВОТ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО
«Денежная подушка» государства показала рекордный рост

По итогам 2018 года остатки средств федерального бюджета увеличились в 1,7 раза и достигли 10,2 трлн руб., сообщила Счетная палата. Это абсолютный рекорд

https://www.rbc.ru/economics/19/02/2019 ... af5637d#ws
Объем ФНБ в июле 2019 года увеличился до 7,87 трлн руб., что эквивалентно $124,1 млрд, благодаря единовременному зачислению иностранной валюты, закупленной в прошлом году, с единого бюджетного счета в казначействе на счет ФНБ.

С учетом того, что профицт федерального бюджета в 19-ом уже достиг 2 трлн. рублей, то общие денежные активы РФ как государства превысили 12,2 трлн. рублей на начало августа 2019-го.
При том, что
Государственный внутренний долг Российской Федерации, выраженный в государственных ценных бумагах (млн. руб.)на 1 августа 2019 года
9 028 208,144
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/pub ... /internal/
Объем государственного внешнего долга Российской Федерации (2011-2019 гг.)
01/08/2019 млн. долл. США 53 828
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/pub ... structure/
Или 3,5 трлн. рублей в эквиваленте. А общий госдолг -12,6 трлн. рублей.
Следовательно госдолг РФ нетто - всего 400 млрд. рублей, или 0,35% (ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ СОТЫХ ПРОЦЕНТА) от ВВП 2019-го года. НЕСОМНЕННО САМЫЙ НИЗКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В МИРЕ!!!
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:50

Похоже, госдолг-нетто РФ к 1/9 ОБНУЛИЛСЯ.
Объем ФНБ в августе увеличился на 302 млрд рублей
Объем российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) за август увеличился на 302 млрд рублей - до 8,17 трлн рублей (что эквивалентно $122 883,6 млн), сообщает Минфин.

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ ... 03-130818/
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:44

«Газпром» и «Роснефть» вошли в число богатейших компаний Европы
Международное рейтинговое агентство Moody's включило «Газпром» и «Роснефть» в число крупнейших нефинансовых компаний Европы, Ближнего Востока и Африки по объему ликвидности по итогам 2018 года.
Российская газовая монополия заняла седьмое место в рейтинге (€21,1 млрд), а «Роснефть» — девятое (€17,8 млрд), следует из отчета, имеющегося в распоряжении РБК. Обе компании увеличили этот показатель по сравнению с 2017 годом, при этом «Роснефти» удалось его почти удвоить, пишут аналитики Moody's.
Поскольку агентство оценивало только те компании, которые оно покрывает, при составлении рейтинга не учитывался «Сургутнефтегаз», передал РБК через представителя один из авторов отчета Ричард Моравец. Из отчета «Сургута» следует, что ликвидные активы компании в 2018 году достигали 3,06 трлн руб. (€41,8 млрд по курсу ЦБ на конец года). Таким образом, компания могла бы занять второе место в рейтинге Moody's, уступив только крупнейшему в мире производителю нефти — Saudi Aramco из Саудовской Аравии, которую агентство начало рейтинговать только в этом году.

https://www.rbc.ru/business/05/09/2019/ ... 74942f883c
В десятке крупнейших компаний Европы, Ближнего Востока и Африки семь — из энергетического сектора, в отличие от США, где 48% ликвидности сосредоточено у технологических компаний, отмечают аналитики Moody's. Даже после включения Saudi Aramco в рейтинг показатели энергетических компаний остаются не сопоставимыми с объемом денежных средств на счетах американских Apple ($245 млрд) и Microsoft ($127,9 млрд), указывают они.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:23

За 9 месяцев аэропорт Симферополя обслужил почти 28 тысяч рейсов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября 2019, 12:50 — REGNUM С начала 2019 года симферопольский аэропорт обслужил почти 28 тысяч рейсов и 3,7 миллиона пассажиров. Об этом 5 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года аэропорт Симферополь обслужил почти 2,5 миллиона пассажиров, пик пассажиропотока был достигнут 10 августа — более 34 тысяч человек.

https://regnum.ru/news/economy/2709321.html
Хорошая загрузка - больше 100 самолето-вылетов/посадок в день.
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