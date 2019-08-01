В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Севастополь ждал возвращения в Россию — с большими надеждами, с радужными ожиданиями. И Севастополь дождался. Однако дом оказался разным. Подчас как у Оруэлла: когда все животные равны, но одни равнее других. Набережная городского парка «Омега». День. По пешеходной зоне мчит «БМВ» с дагестанскими номерами. Мчит так, что чуть не сбивает семью с ребёнком. Водитель останавливается. Хочет извиниться? Нет! Он принимается орать на прохожих: мол, убирайтесь, мешаетесь!
В машине сидит ещё один человек. Он и водитель — как то принято говорить, выходцы из южных республик.
Мужчина — глава семейства — справедливо обращает внимание на недопустимое поведение водителя. Указывает, что мог пострадать ребёнок. Два человека из «БМВ» тут же со звериной жестокостью разбивают ему лицо в кровь. Следом бьют и женщину. Ребёнка отбрасывает. Мать падает — её, лежачую, продолжают бить. Ребёнок кричит.
Вдумайтесь! Дневное время. Центральный детский пляж. Город-герой, город русских моряков Севастополь, ставший локомотивом Русской весны, центром патриотического подъёма. И — два заезжих хама избивают женщину и ребёнка.
На крики сбегаются люди. Пытаются остановить насилие. Удаётся это лишь тогда, когда приезжает полиция. Но вместе с ней набегает и ещё десяток бородачей — соплеменников водителя. Он же продолжает вести себя агрессивно, размахивает бумажкой и кричит, что ему можно делать что угодно. Правоохранительные органы никак не комментируют данный инцидент…
Как воспринимать подобное? Как дикую случайность? Или как эпизод в ряду таких же эпизодов, как звено удушающей цепи? К сожалению, второе — часть убийственной системы. Её краткое описание таково: «Севастополь больше не принадлежит севастопольцам. Его заполонили чужие».
Напомню, ранее в баре «Бенефис» три приезжих из Дагестана зарезали Олега С. Он умер на руках у своей жены; у неё осталось двое малолетних детей. На записи видно, как один из нападавших требует от жертвы танцевать лезгинку.
Далее начинается ад. Двоих нападавших после задержания отпускают. Одному грозит небольшой срок, более того — заикаются и о превышении им самообороны. Севастопольские СМИ молчат о произошедшем, а позднее трусливо и лживо сообщают о том, что убийцы были из местных.
Достаточно просто выйти в центр города-героя и посмотреть, что там происходит. СМИ сообщали, как соответствующие личности перекрыли движение в городском центре, так как хотели потанцевать лезгинку, вели себя крайне агрессивно. Потом сообщения о подобном прекратились — вот только перекрытия и танцы никуда не исчезли. Хуже — теперь их можно наблюдать во всех районах города. При этом выходцы регулярно задирают остальных горожан, подчас избивают их, нагло пристают к девушкам. О творящемся в кафе и клубах вообще лучше не говорить. Но ножи там в ход идут регулярно.
А меж тем в районе «Золотой балки» приезжие из всё тех же республик прессуют местное население. По городу передвигаются соответствующие агрессивные группы соответствующих агрессивных персонажей. Наблюдать их на Малаховом кургане, например, лузгающими семечки и задирающими людей — становится больно за родной город.
Я не понимаю, чего они жалуются? Они хотели избавления от страшной украинской власти, при которой за русский язык вешали на столбах?
Они его получили. Пусть теперь терпят все прилагающиеся бонусы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Объем ФНБ в июле 2019 года увеличился до 7,87 трлн руб., что эквивалентно $124,1 млрд, благодаря единовременному зачислению иностранной валюты, закупленной в прошлом году, с единого бюджетного счета в казначействе на счет ФНБ.
С учетом того, что профицт федерального бюджета в 19-ом уже достиг 2 трлн. рублей, то общие денежные активы РФ как государства превысили 12,2 трлн. рублей на начало августа 2019-го. При том, что Государственный внутренний долг Российской Федерации, выраженный в государственных ценных бумагах (млн. руб.)на 1 августа 2019 года 9 028 208,144 https://www.minfin.ru/ru/perfomance/pub ... /internal/ Объем государственного внешнего долга Российской Федерации (2011-2019 гг.) 01/08/2019 млн. долл. США 53 828 https://www.minfin.ru/ru/perfomance/pub ... structure/ Или 3,5 трлн. рублей в эквиваленте. А общий госдолг -12,6 трлн. рублей. Следовательно госдолг РФ нетто - всего 400 млрд. рублей, или 0,35% (ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ СОТЫХ ПРОЦЕНТА) от ВВП 2019-го года. НЕСОМНЕННО САМЫЙ НИЗКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В МИРЕ!!!
«Газпром» и «Роснефть» вошли в число богатейших компаний Европы
Международное рейтинговое агентство Moody's включило «Газпром» и «Роснефть» в число крупнейших нефинансовых компаний Европы, Ближнего Востока и Африки по объему ликвидности по итогам 2018 года. Российская газовая монополия заняла седьмое место в рейтинге (€21,1 млрд), а «Роснефть» — девятое (€17,8 млрд), следует из отчета, имеющегося в распоряжении РБК. Обе компании увеличили этот показатель по сравнению с 2017 годом, при этом «Роснефти» удалось его почти удвоить, пишут аналитики Moody's. Поскольку агентство оценивало только те компании, которые оно покрывает, при составлении рейтинга не учитывался «Сургутнефтегаз», передал РБК через представителя один из авторов отчета Ричард Моравец. Из отчета «Сургута» следует, что ликвидные активы компании в 2018 году достигали 3,06 трлн руб. (€41,8 млрд по курсу ЦБ на конец года). Таким образом, компания могла бы занять второе место в рейтинге Moody's, уступив только крупнейшему в мире производителю нефти — Saudi Aramco из Саудовской Аравии, которую агентство начало рейтинговать только в этом году.
В десятке крупнейших компаний Европы, Ближнего Востока и Африки семь — из энергетического сектора, в отличие от США, где 48% ликвидности сосредоточено у технологических компаний, отмечают аналитики Moody's. Даже после включения Saudi Aramco в рейтинг показатели энергетических компаний остаются не сопоставимыми с объемом денежных средств на счетах американских Apple ($245 млрд) и Microsoft ($127,9 млрд), указывают они.
За 9 месяцев аэропорт Симферополя обслужил почти 28 тысяч рейсов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября 2019, 12:50 — REGNUM С начала 2019 года симферопольский аэропорт обслужил почти 28 тысяч рейсов и 3,7 миллиона пассажиров. Об этом 5 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года аэропорт Симферополь обслужил почти 2,5 миллиона пассажиров, пик пассажиропотока был достигнут 10 августа — более 34 тысяч человек.