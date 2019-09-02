RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 519520521522
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:43

Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
30.08.2019 530,5
08.02.2013 532,5
28.12.2018 466,9
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
За 8 месяцев резервы выросли на 63 млрд. долларов. И это самый высокий показатель с февраля 2013-го. Исторический максимум 598 млрд., и ко этому показателю объем ЗВР приблизится, видимо, в конце 2020-го
Волгарь
 
Повідомлень: 7079
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 519520521522
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кравцов розповів, скільки може тривати реструктуризація УЗ
R2 » Чет 05 вер, 2019 09:29
1 32
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 09:29
nvvetal
НБУ повідомив, скільки банків України перейшли на...
R2 » Сер 04 вер, 2019 13:39
0 39
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 13:39
R2
Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 24 тра, 2019 12:37
35 2146
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 вер, 2019 13:25
Баблонавт

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75541)
05.09.2019 17:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.