В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США 30.08.2019 530,5 08.02.2013 532,5 28.12.2018 466,9 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ За 8 месяцев резервы выросли на 63 млрд. долларов. И это самый высокий показатель с февраля 2013-го. Исторический максимум 598 млрд., и ко этому показателю объем ЗВР приблизится, видимо, в конце 2020-го