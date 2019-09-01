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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 519520521522
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:43

Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
30.08.2019 530,5
08.02.2013 532,5
28.12.2018 466,9
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
За 8 месяцев резервы выросли на 63 млрд. долларов. И это самый высокий показатель с февраля 2013-го. Исторический максимум 598 млрд., и ко этому показателю объем ЗВР приблизится, видимо, в конце 2020-го
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:10

ЖАТВА-2019: к 5 сентября сбор зерна - 89,9 млн т, из них пшеницы 63,7 млн т, кукурузы 461,9 тыс. т
6-е сентября 2019г
По оперативным данным Минсельхоза РФ на 05 сентября 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 31,1 млн га или 66,4% к посевной площади (в 2018г. – 29,2 млн га), общий сбор зерна достиг 89,9 млн тонн (в 2018г. – 82,4 млн тонн) при урожайности 29 ц/га (в 2018г. – 28,3 ц/га).
Из них пшеница обмолочена с площади 19,8 млн га или 70,7% к посевной площади (в 2018г. – 18,3 млн га), намолочено 63,7 млн тонн (в 2018г. – 59,3 млн тонн) при урожайности 32,1 ц/га (в 2018г. – 32,4 ц/га).
Ячмень обмолочен с площади 6,9 млн га или 78,1% к посевной площади (в 2018г. – 6,1 млн га), намолочено 17,9 млн тонн (в 2018г. – 14,1 млн тонн) при урожайности 26,1 ц/га (в 2018г. – 23,3_ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 94,8 тыс. га или 3,7% к посевной площади, намолочено 461,9 тыс. тонн при урожайности 48,7 ц/га (в 2018г. – 31,3 ц/га).
В Краснодарском крае рис обмолочен с площади 6,8 тыс. га, намолочено 43,7 тыс. тонн при урожайности 64,3 ц/га (в 2018г. – 62,5 ц/га).
Сахарная свекла выкопана с площади 161,3 тыс. га или 14,1% к посевной площади (в 2018г. – 143,2 тыс. га), накопано 6,9 млн тонн (в 2018г. – 4,9 млн тонн) при урожайности 429,2 ц/га (в 2018г. – 342,2 ц/га).
Подсолнечник обмолочен с площади 452,5 тыс. га (5,3%), (в 2018г. – 243 тыс. га), намолочено более 1 млн тонн (в 2018г. – 480,6 тыс. тонн) при урожайности 22,7 ц/га (в 2018г. – 19,8 ц/га).

http://zerno.avs.ru/news/76061/jatva-20 ... tis-t.html
Судя по текущим данным, РФ соберет 120+ млн. т зерна (2-ой результат в истории), а производство сахара и растительного масла могут достичь рекордных значений.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:18

Ежемесячные значения на начало отчетной даты
млн долл. США 01.09.2019
монетарное золото 109 477
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/
Денежная база (в узком определении)
Ежемесячные значения на начало отчетной даты млрд руб.01.09.2019
наличные деньги в обращении (вне Банка России)10 164,6
http://www.cbr.ru/hd_base/mb_nd/mb_nd_month/
Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно
Центральный банк Российской Федерации установил с 31.08.2019 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации
Доллар США 66,4897
http://www.cbr.ru/currency_base/daily/? ... 01.09.2019
На 153 млрд. долларов (в эквиваленте) наличных рублей приходится 109,5 млрд. долларов ЗР или 71,5 копейка на рубль.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:13

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Ветка имени Волгаря. Разгрузили валютную ))))

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vadim9482
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:52

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть. С середины 2019 года госдолг в широком понимании (внутренний и внешний долги федерального правительства, долги регионов и муниципальных образований) стал меньше, чем ликвидные активы «расширенного правительства» (федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов), подсчитал РБК на основании данных Минфина и ЦБ .

Иными словами, если бы России вдруг понадобилось немедленно погасить все свои долги, это можно было бы сделать за счет одних только депозитов государственных органов в Центральном банке и коммерческих банках.
ceba
 
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