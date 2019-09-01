Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:10

ЖАТВА-2019: к 5 сентября сбор зерна - 89,9 млн т, из них пшеницы 63,7 млн т, кукурузы 461,9 тыс. т

6-е сентября 2019г

По оперативным данным Минсельхоза РФ на 05 сентября 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 31,1 млн га или 66,4% к посевной площади (в 2018г. – 29,2 млн га), общий сбор зерна достиг 89,9 млн тонн (в 2018г. – 82,4 млн тонн) при урожайности 29 ц/га (в 2018г. – 28,3 ц/га).

Из них пшеница обмолочена с площади 19,8 млн га или 70,7% к посевной площади (в 2018г. – 18,3 млн га), намолочено 63,7 млн тонн (в 2018г. – 59,3 млн тонн) при урожайности 32,1 ц/га (в 2018г. – 32,4 ц/га).

Ячмень обмолочен с площади 6,9 млн га или 78,1% к посевной площади (в 2018г. – 6,1 млн га), намолочено 17,9 млн тонн (в 2018г. – 14,1 млн тонн) при урожайности 26,1 ц/га (в 2018г. – 23,3_ц/га).

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 94,8 тыс. га или 3,7% к посевной площади, намолочено 461,9 тыс. тонн при урожайности 48,7 ц/га (в 2018г. – 31,3 ц/га).

В Краснодарском крае рис обмолочен с площади 6,8 тыс. га, намолочено 43,7 тыс. тонн при урожайности 64,3 ц/га (в 2018г. – 62,5 ц/га).

Сахарная свекла выкопана с площади 161,3 тыс. га или 14,1% к посевной площади (в 2018г. – 143,2 тыс. га), накопано 6,9 млн тонн (в 2018г. – 4,9 млн тонн) при урожайности 429,2 ц/га (в 2018г. – 342,2 ц/га).

Подсолнечник обмолочен с площади 452,5 тыс. га (5,3%), (в 2018г. – 243 тыс. га), намолочено более 1 млн тонн (в 2018г. – 480,6 тыс. тонн) при урожайности 22,7 ц/га (в 2018г. – 19,8 ц/га).

Судя по текущим данным, РФ соберет 120+ млн. т зерна (2-ой результат в истории), а производство сахара и растительного масла могут достичь рекордных значений.