В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США 30.08.2019 530,5 08.02.2013 532,5 28.12.2018 466,9 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ За 8 месяцев резервы выросли на 63 млрд. долларов. И это самый высокий показатель с февраля 2013-го. Исторический максимум 598 млрд., и ко этому показателю объем ЗВР приблизится, видимо, в конце 2020-го
ЖАТВА-2019: к 5 сентября сбор зерна - 89,9 млн т, из них пшеницы 63,7 млн т, кукурузы 461,9 тыс. т
6-е сентября 2019г По оперативным данным Минсельхоза РФ на 05 сентября 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 31,1 млн га или 66,4% к посевной площади (в 2018г. – 29,2 млн га), общий сбор зерна достиг 89,9 млн тонн (в 2018г. – 82,4 млн тонн) при урожайности 29 ц/га (в 2018г. – 28,3 ц/га). Из них пшеница обмолочена с площади 19,8 млн га или 70,7% к посевной площади (в 2018г. – 18,3 млн га), намолочено 63,7 млн тонн (в 2018г. – 59,3 млн тонн) при урожайности 32,1 ц/га (в 2018г. – 32,4 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 6,9 млн га или 78,1% к посевной площади (в 2018г. – 6,1 млн га), намолочено 17,9 млн тонн (в 2018г. – 14,1 млн тонн) при урожайности 26,1 ц/га (в 2018г. – 23,3_ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 94,8 тыс. га или 3,7% к посевной площади, намолочено 461,9 тыс. тонн при урожайности 48,7 ц/га (в 2018г. – 31,3 ц/га). В Краснодарском крае рис обмолочен с площади 6,8 тыс. га, намолочено 43,7 тыс. тонн при урожайности 64,3 ц/га (в 2018г. – 62,5 ц/га). Сахарная свекла выкопана с площади 161,3 тыс. га или 14,1% к посевной площади (в 2018г. – 143,2 тыс. га), накопано 6,9 млн тонн (в 2018г. – 4,9 млн тонн) при урожайности 429,2 ц/га (в 2018г. – 342,2 ц/га). Подсолнечник обмолочен с площади 452,5 тыс. га (5,3%), (в 2018г. – 243 тыс. га), намолочено более 1 млн тонн (в 2018г. – 480,6 тыс. тонн) при урожайности 22,7 ц/га (в 2018г. – 19,8 ц/га).
Ежемесячные значения на начало отчетной даты млн долл. США 01.09.2019 монетарное золото 109 477 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/ Денежная база (в узком определении) Ежемесячные значения на начало отчетной даты млрд руб.01.09.2019 наличные деньги в обращении (вне Банка России)10 164,6 http://www.cbr.ru/hd_base/mb_nd/mb_nd_month/ Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно Центральный банк Российской Федерации установил с 31.08.2019 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации Доллар США 66,4897 http://www.cbr.ru/currency_base/daily/? ... 01.09.2019 На 153 млрд. долларов (в эквиваленте) наличных рублей приходится 109,5 млрд. долларов ЗР или 71,5 копейка на рубль.
Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть. С середины 2019 года госдолг в широком понимании (внутренний и внешний долги федерального правительства, долги регионов и муниципальных образований) стал меньше, чем ликвидные активы «расширенного правительства» (федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов), подсчитал РБК на основании данных Минфина и ЦБ .
Иными словами, если бы России вдруг понадобилось немедленно погасить все свои долги, это можно было бы сделать за счет одних только депозитов государственных органов в Центральном банке и коммерческих банках.
Россия осталась без чистого государственного долга
Чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые после введения первых санкций и обвала цен на нефть 2014 года, выяснил РБК. Это стало возможно из-за рекордных резервов, которые полностью покрыли долг государства
Иными словами, если бы России вдруг понадобилось немедленно погасить все свои долги, это можно было бы сделать за счет одних только депозитов государственных органов в Центральном банке и коммерческих банках.
Объем государственного долга федерального правительства, регионов и муниципальных образований на 1 августа равен 16,2 трлн руб. (около 15% прогнозного ВВП на 2019 год), следует из данных Минфина. Сумма образуется путем сложения внутреннего и внешнего долга Российской Федерации, долгов субъектов и муниципалитетов, включая государственные гарантии по кредитам предприятий. Ликвидные активы государства — депозиты на счетах в ЦБ и банках в рублях и валюте — на ту же дату составили 17,6 трлн руб. (16,2% прогнозного ВВП), следует из обзора банковской системы ЦБ (.xlsx). Активы превысили долг еще 1 июня 2019 года, показывают данные Минфина и ЦБ.
Волгарь написав:Россия осталась без чистого государственного долга
Это хорошо, но это уже было в Румынии при Чаушеску. Народ-то которому от внешних долгов ни холодно,ни жарко,как живет? По отзывам знакомых хуже чем раньше, по данным статистики которые вы тут приводите просто шикарно
Волгарь написав:Россия осталась без чистого государственного долга
Это хорошо, но это уже было в Румынии при Чаушеску. Народ-то которому от внешних долгов ни холодно,ни жарко,как живет? По отзывам знакомых хуже чем раньше, по данным статистики которые вы тут приводите просто шикарно
По данным российской статистики население за последние 5 лет стало жить хуже чем ранее. Не намного, но хуже. Росстат дает минус 11% снижение реальных доходов за пять лет.
Отчасти это именно из-за того что российское правительство занимает крайне консервативную экономическую позицию, уводя "лишние" деньги на пополнение ЗВР, снижение гос.долга, программы развития вооружения и импортозамещения, снижение инфляционного давления.
Такая консервативность вполне понятна своей независимой (а зачастую и даже идущей вразрез)политикой от стран Запада. Нужно иметь как меньше точек где Запад смог бы давить на страну.
Востаннє редагувалось Shram в Вів 10 вер, 2019 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Волгарь написав:Россия осталась без чистого государственного долга
Это хорошо, но это уже было в Румынии при Чаушеску. Народ-то которому от внешних долгов ни холодно,ни жарко,как живет? По отзывам знакомых хуже чем раньше, по данным статистики которые вы тут приводите просто шикарно
Помнится, при Чаушеску, по рассказам побывавших в Румынии, в 88-ом за палку колбасы таксисты везли пассажиров из Бухареста в аэропорт. А купить обычную муку было невозможно. Я не буду Вам ничего доказывать (бесполезно), но Румыния, не имея долгов, осталась, фигурально говоря, с голой задницей. А РФ - с 530 млрд. долларов ЗВР, из которых 110 млрд. - монетарное золото. Отрицательный госдолг-нетто, просто яркий показатель, что РФ сейчас (именно как государство) ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ БОГАТОЙ СТРАНОЙ МИРА, причем не фигурально (ресурсы/территория) а именно как обладатель финансовых активов. И сравниться с ней могут лишь страны типа Кувейта/СА/стран Залива и Брунея. Теперь о качестве жизни. Как Вы понимаете, ВСЕ ЖИВУТ ПО-РАЗНОМУ. И уровень потребления против пика действительно упал примерно процентов на 10 - это цена за противостояние с Западом последних лет. Правда, ключевые показатели, характеризующие именно КАЧЕСТВО жизни (общая смертность/детская смертность/продолжительность жизни/безопасность/социальная поддержка населения государством/экология/количество жилья на человека) продолжают улучшаться. Если резюмировать положение одной фразой, то россияне - довольно скромно живущие граждане ФАНТАСТИЧЕСКИ БОГАТОГО ГОСУДАРСТВА. В сущности у страны есть теперь 2 пути - начать тратить накопленное (или резко повысить уровень заимствований, т.е. пойти по пути условного Запада с перспективой обанкротиться лет через 30), или медленно продолжать снижать инфляцию (а вместе с ней и проценты по потребительским кредитам), сделав доступным ДЛЯ ВСЕХ жизнь в кредит (опять-же как на условном Западе), одновременно повышая социальные стандарты путем роста социальных же выплат (пока это привело к тому, что с 20-го года 3/4 всех детей до 3-х лет будут получать по 10-12 тыс. в месяц). Поживем увидим, я же просто отмечу, что за 5 прошедших лет страна, стоявшая в декабре 14-го перед угрозой реального краха БС и исчезновения мяса и колбасы в магазинах (именно об этом предупреждал тогда в частной беседе владелец крупнейшей в городе сети, торгующей этой продукцией), удивительно быстро покончила с надвигавшимся глобальным кризисом, достигнув в своем развитии показателей, о которых в жирные годы (11-13-ый) НЕ МОГЛА ДАЖЕ И МЕЧТАТЬ,