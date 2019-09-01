Додано: Вів 10 вер, 2019 16:24

shapo написав: Волгарь написав: Россия осталась без чистого государственного долга





Это хорошо, но это уже было в Румынии при Чаушеску.

Народ-то которому от внешних долгов ни холодно,ни жарко,как живет?

По отзывам знакомых хуже чем раньше, по данным статистики которые вы тут приводите просто шикарно Это хорошо, но это уже было в Румынии при Чаушеску.Народ-то которому от внешних долгов ни холодно,ни жарко,как живет?По отзывам знакомых хуже чем раньше, по данным статистики которые вы тут приводите просто шикарно

Помнится, при Чаушеску, по рассказам побывавших в Румынии, в 88-ом за палку колбасы таксисты везли пассажиров из Бухареста в аэропорт. А купить обычную муку было невозможно.Я не буду Вам ничего доказывать (бесполезно), но Румыния, не имея долгов, осталась, фигурально говоря, с голой задницей. А РФ - с 530 млрд. долларов ЗВР, из которых 110 млрд. - монетарное золото.Отрицательный госдолг-нетто, просто яркий показатель, что РФ сейчас (именно как государство) ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ БОГАТОЙ СТРАНОЙ МИРА, причем не фигурально (ресурсы/территория) а именно как обладатель финансовых активов. И сравниться с ней могут лишь страны типа Кувейта/СА/стран Залива и Брунея.Теперь о качестве жизни. Как Вы понимаете, ВСЕ ЖИВУТ ПО-РАЗНОМУ. И уровень потребления против пика действительно упал примерно процентов на 10 - это цена за противостояние с Западом последних лет. Правда, ключевые показатели, характеризующие именно КАЧЕСТВО жизни (общая смертность/детская смертность/продолжительность жизни/безопасность/социальная поддержка населения государством/экология/количество жилья на человека) продолжают улучшаться. Если резюмировать положение одной фразой, то россияне - довольно скромно живущие граждане ФАНТАСТИЧЕСКИ БОГАТОГО ГОСУДАРСТВА.В сущности у страны есть теперь 2 пути - начать тратить накопленное (или резко повысить уровень заимствований, т.е. пойти по пути условного Запада с перспективой обанкротиться лет через 30), или медленно продолжать снижать инфляцию (а вместе с ней и проценты по потребительским кредитам), сделав доступным ДЛЯ ВСЕХ жизнь в кредит (опять-же как на условном Западе), одновременно повышая социальные стандарты путем роста социальных же выплат (пока это привело к тому, что с 20-го года 3/4 всех детей до 3-х лет будут получать по 10-12 тыс. в месяц).Поживем увидим, я же просто отмечу, что за 5 прошедших лет страна, стоявшая в декабре 14-го перед угрозой реального краха БС и исчезновения мяса и колбасы в магазинах (именно об этом предупреждал тогда в частной беседе владелец крупнейшей в городе сети, торгующей этой продукцией), удивительно быстро покончила с надвигавшимся глобальным кризисом, достигнув в своем развитии показателей, о которых в жирные годы (11-13-ый) НЕ МОГЛА ДАЖЕ И МЕЧТАТЬ,