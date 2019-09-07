|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:19
shapo Сравнение с выплатой долгов Румынией времен Чаушеску здесь неуместно\\\.
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:28
Почему?
В России народ получше живет, чем в Румынии в 80-х, и что? Все же относительно.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Зараз переглядають цей форум: pavilion_dv і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|