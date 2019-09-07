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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:19

shapo Сравнение с выплатой долгов Румынией времен Чаушеску здесь неуместно\\\.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:28

  ceba написав:shapo Сравнение с выплатой долгов Румынией времен Чаушеску здесь неуместно\\\.


Почему?
В России народ получше живет, чем в Румынии в 80-х, и что? Все же относительно.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:12

  shapo написав:
  ceba написав:shapo Сравнение с выплатой долгов Румынией времен Чаушеску здесь неуместно\\\.


Почему?
В России народ получше живет, чем в Румынии в 80-х, и что? Все же относительно.
Дело в том,что в отличии от тогдашней 1989года Румынии свой внешний долг РФ не погасила на 2019 год. На 1 января 2019 совокупный внешний долг РФ составлял примерно 450 млрд. долл. и за первое полугодие этот долг вырос. Получается,что РФ берет в долг и при этом наращивает свои ЗВР, которые сейчас сравнялись с величиной внешних заимствований. Ну и РФ активно скупает золото. За последние 10 лет количество монетарного золота в заначке РФ выросло в 4 раза,а с начала этого года заначка увеличилась более чем на 100 тонн золота. У Румынии с 1979 по 1989 количество золота тоже выросло в 4 раза? Вы здесь играете, здесь не играете, здесь рыбу заворачиваете, а потом переходите к теории относительности Эйнштейна.
ceba
 
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