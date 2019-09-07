|
|
|
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:19
shapo Сравнение с выплатой долгов Румынией времен Чаушеску здесь неуместно\\\.
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 3345
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:28
ceba написав:shapo
Сравнение с выплатой долгов Румынией времен Чаушеску здесь неуместно\\\.
Почему?
В России народ получше живет, чем в Румынии в 80-х, и что? Все же относительно.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1885
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 вер, 2019 22:12
shapo написав: ceba написав:shapo
Сравнение с выплатой долгов Румынией времен Чаушеску здесь неуместно\\\.
Почему?
В России народ получше живет, чем в Румынии в 80-х, и что? Все же относительно.
Дело в том,что в отличии от тогдашней 1989года Румынии свой внешний долг РФ не погасила на 2019 год. На 1 января 2019 совокупный внешний долг РФ составлял примерно 450 млрд. долл. и за первое полугодие этот долг вырос. Получается,что РФ берет в долг и при этом наращивает свои ЗВР, которые сейчас сравнялись с величиной внешних заимствований. Ну и РФ активно скупает золото. За последние 10 лет количество монетарного золота в заначке РФ выросло в 4 раза,а с начала этого года заначка увеличилась более чем на 100 тонн золота. У Румынии с 1979 по 1989 количество золота тоже выросло в 4 раза? Вы здесь играете, здесь не играете, здесь рыбу заворачиваете, а потом переходите к теории относительности Эйнштейна.
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 3345
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 вер, 2019 23:56
ceba написав:
Дело в том,что в отличии от тогдашней 1989года Румынии свой внешний долг РФ не погасила на 2019 год. На 1 января 2019 совокупный внешний долг РФ составлял примерно 450 млрд. долл. и за первое полугодие этот долг вырос. Получается,что РФ берет в долг и при этом наращивает свои ЗВР, которые сейчас сравнялись с величиной внешних заимствований. Ну и РФ активно скупает золото. За последние 10 лет количество монетарного золота в заначке РФ выросло в 4 раза,а с начала этого года заначка увеличилась более чем на 100 тонн золота. У Румынии с 1979 по 1989 количество золота тоже выросло в 4 раза? Вы здесь играете, здесь не играете, здесь рыбу заворачиваете, а потом переходите к теории относительности Эйнштейна.
Суть от этого поменялась?
Россия гипотетически может погасить долги, Румыния сделала это фактически.
Народ почему в России при таких успехах почему стал жить хуже?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1885
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|