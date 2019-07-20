Додано: Сер 11 вер, 2019 07:34

shapo написав: Суть от этого поменялась?

Россия гипотетически может погасить долги, Румыния сделала это фактически.

Народ почему в России при таких успехах почему стал жить хуже? Суть от этого поменялась?Россия гипотетически может погасить долги, Румыния сделала это фактически.Народ почему в России при таких успехах почему стал жить хуже?

То есть,"может сделать" и "сделала" для вас одно и тоже. По моему, утверждать о том,что народ в РФ стал жить хуже при таких успехах опять таки некорректно. На западных и украинских просторах информационной войны постоянно муссировалась,что РФ это так себе страна ,страна-бензоколонка. Напомню,что с 2011 по 2015 год цены на основной экспортный товар(до 50% экспорта) "нефть", были в диапазоне 100-120 долл., в 2008 цена на нефть доходила до отметки выше 130 долл. На сегодняшний день цена на нефть в районе 60 долл.,как в 2005-2007 годах. При всем этом народ в РФ жить не стал хуже. Да, кто то стал жить хуже,кто то лучше.,но в общем страна развивается,реформируется,переориентируя свою экономику. Один пример, в РФ в 2018 году открылось 20 новых станций метрополитена . Как вы считаете от этого жизнь россиян улучшилась или ухудшилась? Кроме станций метро строятся мосты, дороги, больницы, школы,Сила Сибири и Северный поток 2.