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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 17:19
shapo Сравнение с выплатой долгов Румынией времен Чаушеску здесь неуместно\\\.
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:28
Почему?
В России народ получше живет, чем в Румынии в 80-х, и что? Все же относительно.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 10 вер, 2019 22:12
Дело в том,что в отличии от тогдашней 1989года Румынии свой внешний долг РФ не погасила на 2019 год. На 1 января 2019 совокупный внешний долг РФ составлял примерно 450 млрд. долл. и за первое полугодие этот долг вырос. Получается,что РФ берет в долг и при этом наращивает свои ЗВР, которые сейчас сравнялись с величиной внешних заимствований. Ну и РФ активно скупает золото. За последние 10 лет количество монетарного золота в заначке РФ выросло в 4 раза,а с начала этого года заначка увеличилась более чем на 100 тонн золота. У Румынии с 1979 по 1989 количество золота тоже выросло в 4 раза? Вы здесь играете, здесь не играете, здесь рыбу заворачиваете, а потом переходите к теории относительности Эйнштейна.
Додано: Вів 10 вер, 2019 23:56
Суть от этого поменялась?
Россия гипотетически может погасить долги, Румыния сделала это фактически.
Народ почему в России при таких успехах почему стал жить хуже?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 11 вер, 2019 07:34
То есть,"может сделать" и "сделала" для вас одно и тоже. По моему, утверждать о том,что народ в РФ стал жить хуже при таких успехах опять таки некорректно. На западных и украинских просторах информационной войны постоянно муссировалась,что РФ это так себе страна ,страна-бензоколонка. Напомню,что с 2011 по 2015 год цены на основной экспортный товар(до 50% экспорта) "нефть", были в диапазоне 100-120 долл., в 2008 цена на нефть доходила до отметки выше 130 долл. На сегодняшний день цена на нефть в районе 60 долл.,как в 2005-2007 годах. При всем этом народ в РФ жить не стал хуже. Да, кто то стал жить хуже,кто то лучше.,но в общем страна развивается,реформируется,переориентируя свою экономику. Один пример, в РФ в 2018 году открылось 20 новых станций метрополитена . Как вы считаете от этого жизнь россиян улучшилась или ухудшилась? Кроме станций метро строятся мосты, дороги, больницы, школы,Сила Сибири и Северный поток 2.
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