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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 521522523524>
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:19

shapo Сравнение с выплатой долгов Румынией времен Чаушеску здесь неуместно\\\.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:28

  ceba написав:shapo Сравнение с выплатой долгов Румынией времен Чаушеску здесь неуместно\\\.


Почему?
В России народ получше живет, чем в Румынии в 80-х, и что? Все же относительно.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:12

  shapo написав:
  ceba написав:shapo Сравнение с выплатой долгов Румынией времен Чаушеску здесь неуместно\\\.


Почему?
В России народ получше живет, чем в Румынии в 80-х, и что? Все же относительно.
Дело в том,что в отличии от тогдашней 1989года Румынии свой внешний долг РФ не погасила на 2019 год. На 1 января 2019 совокупный внешний долг РФ составлял примерно 450 млрд. долл. и за первое полугодие этот долг вырос. Получается,что РФ берет в долг и при этом наращивает свои ЗВР, которые сейчас сравнялись с величиной внешних заимствований. Ну и РФ активно скупает золото. За последние 10 лет количество монетарного золота в заначке РФ выросло в 4 раза,а с начала этого года заначка увеличилась более чем на 100 тонн золота. У Румынии с 1979 по 1989 количество золота тоже выросло в 4 раза? Вы здесь играете, здесь не играете, здесь рыбу заворачиваете, а потом переходите к теории относительности Эйнштейна.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 23:56

  ceba написав:Дело в том,что в отличии от тогдашней 1989года Румынии свой внешний долг РФ не погасила на 2019 год. На 1 января 2019 совокупный внешний долг РФ составлял примерно 450 млрд. долл. и за первое полугодие этот долг вырос. Получается,что РФ берет в долг и при этом наращивает свои ЗВР, которые сейчас сравнялись с величиной внешних заимствований. Ну и РФ активно скупает золото. За последние 10 лет количество монетарного золота в заначке РФ выросло в 4 раза,а с начала этого года заначка увеличилась более чем на 100 тонн золота. У Румынии с 1979 по 1989 количество золота тоже выросло в 4 раза? Вы здесь играете, здесь не играете, здесь рыбу заворачиваете, а потом переходите к теории относительности Эйнштейна.

Суть от этого поменялась?
Россия гипотетически может погасить долги, Румыния сделала это фактически.
Народ почему в России при таких успехах почему стал жить хуже?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 07:34

  shapo написав:Суть от этого поменялась?
Россия гипотетически может погасить долги, Румыния сделала это фактически.
Народ почему в России при таких успехах почему стал жить хуже?
То есть,"может сделать" и "сделала" для вас одно и тоже. По моему, утверждать о том,что народ в РФ стал жить хуже при таких успехах опять таки некорректно. На западных и украинских просторах информационной войны постоянно муссировалась,что РФ это так себе страна ,страна-бензоколонка. Напомню,что с 2011 по 2015 год цены на основной экспортный товар(до 50% экспорта) "нефть", были в диапазоне 100-120 долл., в 2008 цена на нефть доходила до отметки выше 130 долл. На сегодняшний день цена на нефть в районе 60 долл.,как в 2005-2007 годах. При всем этом народ в РФ жить не стал хуже. Да, кто то стал жить хуже,кто то лучше.,но в общем страна развивается,реформируется,переориентируя свою экономику. Один пример, в РФ в 2018 году открылось 20 новых станций метрополитена . Как вы считаете от этого жизнь россиян улучшилась или ухудшилась? Кроме станций метро строятся мосты, дороги, больницы, школы,Сила Сибири и Северный поток 2.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 09:34

  ceba написав: То есть,"может сделать" и "сделала" для вас одно и тоже. По моему, утверждать о том,что народ в РФ стал жить хуже при таких успехах опять таки некорректно.


Почему?
Вам привести многочисленные российские форумы с криками таких "пораженцев"?
Но это могут быть троли, а вот рассказам родственников и знакомых верю больше.

  ceba написав:На западных и украинских просторах информационной войны постоянно муссировалась,что РФ это так себе страна ,страна-бензоколонка. Напомню,что с 2011 по 2015 год цены на основной экспортный товар(до 50% экспорта) "нефть", были в диапазоне 100-120 долл., в 2008 цена на нефть доходила до отметки выше 130 долл. На сегодняшний день цена на нефть в районе 60 долл.,как в 2005-2007 годах. При всем этом народ в РФ жить не стал хуже. Да, кто то стал жить хуже,кто то лучше.,но в общем страна развивается,реформируется,переориентируя свою экономику. Один пример, в РФ в 2018 году открылось 20 новых станций метрополитена . Как вы считаете от этого жизнь россиян улучшилась или ухудшилась? Кроме станций метро строятся мосты, дороги, больницы, школы,Сила Сибири и Северный поток 2.


СССР тоже строил непрерывно и государство постоянно инвестировало в инфраструктуру ( удачно или не очень), но на уровне жизни населения это мало сказывалось. В сравнении с достижениями по валовым показателям в промышленности рос он очень медленно, а в конце вообще затормозился.
Это разные процессы.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 09:48

  shapo написав:
  ceba написав:Дело в том,что в отличии от тогдашней 1989года Румынии свой внешний долг РФ не погасила на 2019 год. На 1 января 2019 совокупный внешний долг РФ составлял примерно 450 млрд. долл. и за первое полугодие этот долг вырос. Получается,что РФ берет в долг и при этом наращивает свои ЗВР, которые сейчас сравнялись с величиной внешних заимствований. Ну и РФ активно скупает золото. За последние 10 лет количество монетарного золота в заначке РФ выросло в 4 раза,а с начала этого года заначка увеличилась более чем на 100 тонн золота. У Румынии с 1979 по 1989 количество золота тоже выросло в 4 раза? Вы здесь играете, здесь не играете, здесь рыбу заворачиваете, а потом переходите к теории относительности Эйнштейна.

Суть от этого поменялась?
Россия гипотетически может погасить долги, Румыния сделала это фактически.
Народ почему в России при таких успехах почему стал жить хуже?

Сравнение нынешней РФ с СРР времен Гения Карпат совершенно неправомочно.
Я, конечно, понимаю, что в той реальности, в которой существует большинство форумчан (да и большая часть населения страны) надежда на то, что Россия обанкротится, отдав долги,- едва ли не единственное решение всех проблем, но к РЕАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ это не имеет никакого отношения. И дело вовсе не в том, что в почти каждом селе РФ ассортимент товаров в супере сопоставим или превосходит таковой в ВАЛЮТНЫХ магазинах Бухареста 30 лет назад, а в том, что РФ (как государство) в отличии от СРР НИКАКИХ ДОЛГОВ НЕ ОТДАЕТ. Сумма госдолга за 5 лет даже выросла, просто государство за этот период (даже без ЗВР ЦБ, которые сами по себе превышают госдолг в 2+ раза) накопило в ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ такие средства, что при необходимости может отдать ВЕСЬ госдолг, включая муниципальные, за час.
Теперь о снижении потребления. Знаете, экономику не обманешь.
GDP per capita, PPP (current international $)
Russian Federation 2013 26,240.3
Russian Federation 2018 27,147.3
Ukraine 2018 9,233.2
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
Цифры свидетельствую о росте среднедушевого ВВП примерно на 4%.
А доходы населения падают. И тут нет никакого парадокса - растет ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ВВП, а падает та его часть, которую потребляет население (частное потребление).
Если общий внешний долг (частного сектора) за 5 лет сократился с 732 до 484 млрд. долларов, то это означает, что 250 млрд. долларов (или 15,5 трлн. рублей) созданной добавленной стоимости с 14-го по 18-ый год УШЛО из экономики страны. Если ЗВР с июня 15-го (наинизшая точка) по август 19-го выросли на 180 млрд. долларов (11 трлн. рублей), то эта сумма пошла не на потребление, а на накопление. Итого 26 + трлн. за 4 года было изъято из потребления при годовом ВВП РФ за эти годы в 90-103 трлн, из которых накопления (т.е. инвестиции) и так составляют 20-25 трлн. ежегодно. Т.е. фактически каждый 11-ый рубль из фонда потребления дополнительно ежегодно уходил либо за границу, либо в кубышку.
Понятно, что этот период подходит к концу - темпы накопления будут меньше, а возврат внешних долгов практически прекратился (только текущие). Соответственно уже со следующего года начнет расти и ЧАСТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ, особенно на фоне удешевления кредита.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:08

  shapo написав:
СССР тоже строил непрерывно и государство постоянно инвестировало в инфраструктуру ( удачно или не очень), но на уровне жизни населения это мало сказывалось.


В смысле не сказывалось?
До сих пор 90% инфраструктуры Украины родом из СССР (дороги, аэропорты, порты,электростанции и так далее).
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:24

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Shram написав:До сих пор 90% инфраструктуры Украины родом из СССР (дороги, аэропорты, порты,электростанции и так далее).
До сих какая-то часть инфраструктуры Украины родом из УССР, которая когда-то входила в уже несуществующий СССР.
Другими словами - у нас все построено Украиной. Тем более в Крыму.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:47

  shapo написав:
  ceba написав: То есть,"может сделать" и "сделала" для вас одно и тоже. По моему, утверждать о том,что народ в РФ стал жить хуже при таких успехах опять таки некорректно.


Почему?
Вам привести многочисленные российские форумы с криками таких "пораженцев"?
Но это могут быть троли, а вот рассказам родственников и знакомых верю больше.

  ceba написав:На западных и украинских просторах информационной войны постоянно муссировалась,что РФ это так себе страна ,страна-бензоколонка. Напомню,что с 2011 по 2015 год цены на основной экспортный товар(до 50% экспорта) "нефть", были в диапазоне 100-120 долл., в 2008 цена на нефть доходила до отметки выше 130 долл. На сегодняшний день цена на нефть в районе 60 долл.,как в 2005-2007 годах. При всем этом народ в РФ жить не стал хуже. Да, кто то стал жить хуже,кто то лучше.,но в общем страна развивается,реформируется,переориентируя свою экономику. Один пример, в РФ в 2018 году открылось 20 новых станций метрополитена . Как вы считаете от этого жизнь россиян улучшилась или ухудшилась? Кроме станций метро строятся мосты, дороги, больницы, школы,Сила Сибири и Северный поток 2.


СССР тоже строил непрерывно и государство постоянно инвестировало в инфраструктуру ( удачно или не очень), но на уровне жизни населения это мало сказывалось. В сравнении с достижениями по валовым показателям в промышленности рос он очень медленно, а в конце вообще затормозился.
Это разные процессы.
Вы начали сравнивать с РФ с Румынией ,теперь сравниваете её с СССР. Я так понимаю, следующие мои доводы вы будете приводить сравнения РФ с Аргентиной или ЮАР.
ceba
 
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