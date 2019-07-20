Додано: Сер 11 вер, 2019 09:48

shapo написав: ceba написав: Дело в том,что в отличии от тогдашней 1989года Румынии свой внешний долг РФ не погасила на 2019 год. На 1 января 2019 совокупный внешний долг РФ составлял примерно 450 млрд. долл. и за первое полугодие этот долг вырос. Получается,что РФ берет в долг и при этом наращивает свои ЗВР, которые сейчас сравнялись с величиной внешних заимствований. Ну и РФ активно скупает золото. За последние 10 лет количество монетарного золота в заначке РФ выросло в 4 раза,а с начала этого года заначка увеличилась более чем на 100 тонн золота. У Румынии с 1979 по 1989 количество золота тоже выросло в 4 раза? Вы здесь играете, здесь не играете, здесь рыбу заворачиваете, а потом переходите к теории относительности Эйнштейна. Дело в том,что в отличии от тогдашней 1989года Румынии свой внешний долг РФ не погасила на 2019 год. На 1 января 2019 совокупный внешний долг РФ составлял примерно 450 млрд. долл. и за первое полугодие этот долг вырос. Получается,что РФ берет в долг и при этом наращивает свои ЗВР, которые сейчас сравнялись с величиной внешних заимствований. Ну и РФ активно скупает золото. За последние 10 лет количество монетарного золота в заначке РФ выросло в 4 раза,а с начала этого года заначка увеличилась более чем на 100 тонн золота. У Румынии с 1979 по 1989 количество золота тоже выросло в 4 раза? Вы здесь играете, здесь не играете, здесь рыбу заворачиваете, а потом переходите к теории относительности Эйнштейна.

Суть от этого поменялась?

Россия гипотетически может погасить долги, Румыния сделала это фактически.

Народ почему в России при таких успехах почему стал жить хуже? Суть от этого поменялась?Россия гипотетически может погасить долги, Румыния сделала это фактически.Народ почему в России при таких успехах почему стал жить хуже?

Гения Карпат

GDP per capita, PPP (current international $)

Russian Federation 2013 26,240.3

Russian Federation 2018 27,147.3

Ukraine 2018 9,233.2

Сравнение нынешней РФ с СРР временсовершенно неправомочно.Я, конечно, понимаю, что в той реальности, в которой существует большинство форумчан (да и большая часть населения страны) надежда на то, что Россия обанкротится, отдав долги,- едва ли не единственное решение всех проблем, но к РЕАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ это не имеет никакого отношения. И дело вовсе не в том, что в почти каждом селе РФ ассортимент товаров в супере сопоставим или превосходит таковой в ВАЛЮТНЫХ магазинах Бухареста 30 лет назад, а в том, что РФ (как государство) в отличии от СРР НИКАКИХ ДОЛГОВ НЕ ОТДАЕТ. Сумма госдолга за 5 лет даже выросла, просто государство за этот период (даже без ЗВР ЦБ, которые сами по себе превышают госдолг в 2+ раза) накопило в ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ такие средства, что при необходимости может отдать ВЕСЬ госдолг, включая муниципальные, за час.Теперь о снижении потребления. Знаете, экономику не обманешь.Цифры свидетельствую о росте среднедушевого ВВП примерно на 4%.А доходы населения падают. И тут нет никакого парадокса - растет ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ВВП, а падает та его часть, которую потребляет население (частное потребление).Если общий внешний долг (частного сектора) за 5 лет сократился с 732 до 484 млрд. долларов, то это означает, что 250 млрд. долларов (или 15,5 трлн. рублей) созданной добавленной стоимости с 14-го по 18-ый год УШЛО из экономики страны. Если ЗВР с июня 15-го (наинизшая точка) по август 19-го выросли на 180 млрд. долларов (11 трлн. рублей), то эта сумма пошла не на потребление, а на накопление. Итого 26 + трлн. за 4 года было изъято из потребления при годовом ВВП РФ за эти годы в 90-103 трлн, из которых накопления (т.е. инвестиции) и так составляют 20-25 трлн. ежегодно. Т.е. фактически каждый 11-ый рубль из фонда потребления дополнительно ежегодно уходил либо за границу, либо в кубышку.Понятно, что этот период подходит к концу - темпы накопления будут меньше, а возврат внешних долгов практически прекратился (только текущие). Соответственно уже со следующего года начнет расти и ЧАСТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ, особенно на фоне удешевления кредита.