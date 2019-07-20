В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:shapo Сравнение с выплатой долгов Румынией времен Чаушеску здесь неуместно\\\.
Почему? В России народ получше живет, чем в Румынии в 80-х, и что? Все же относительно.
Дело в том,что в отличии от тогдашней 1989года Румынии свой внешний долг РФ не погасила на 2019 год. На 1 января 2019 совокупный внешний долг РФ составлял примерно 450 млрд. долл. и за первое полугодие этот долг вырос. Получается,что РФ берет в долг и при этом наращивает свои ЗВР, которые сейчас сравнялись с величиной внешних заимствований. Ну и РФ активно скупает золото. За последние 10 лет количество монетарного золота в заначке РФ выросло в 4 раза,а с начала этого года заначка увеличилась более чем на 100 тонн золота. У Румынии с 1979 по 1989 количество золота тоже выросло в 4 раза? Вы здесь играете, здесь не играете, здесь рыбу заворачиваете, а потом переходите к теории относительности Эйнштейна.
ceba написав:Дело в том,что в отличии от тогдашней 1989года Румынии свой внешний долг РФ не погасила на 2019 год. На 1 января 2019 совокупный внешний долг РФ составлял примерно 450 млрд. долл. и за первое полугодие этот долг вырос. Получается,что РФ берет в долг и при этом наращивает свои ЗВР, которые сейчас сравнялись с величиной внешних заимствований. Ну и РФ активно скупает золото. За последние 10 лет количество монетарного золота в заначке РФ выросло в 4 раза,а с начала этого года заначка увеличилась более чем на 100 тонн золота. У Румынии с 1979 по 1989 количество золота тоже выросло в 4 раза? Вы здесь играете, здесь не играете, здесь рыбу заворачиваете, а потом переходите к теории относительности Эйнштейна.
Суть от этого поменялась? Россия гипотетически может погасить долги, Румыния сделала это фактически. Народ почему в России при таких успехах почему стал жить хуже?
shapo написав:Суть от этого поменялась? Россия гипотетически может погасить долги, Румыния сделала это фактически. Народ почему в России при таких успехах почему стал жить хуже?
То есть,"может сделать" и "сделала" для вас одно и тоже. По моему, утверждать о том,что народ в РФ стал жить хуже при таких успехах опять таки некорректно. На западных и украинских просторах информационной войны постоянно муссировалась,что РФ это так себе страна ,страна-бензоколонка. Напомню,что с 2011 по 2015 год цены на основной экспортный товар(до 50% экспорта) "нефть", были в диапазоне 100-120 долл., в 2008 цена на нефть доходила до отметки выше 130 долл. На сегодняшний день цена на нефть в районе 60 долл.,как в 2005-2007 годах. При всем этом народ в РФ жить не стал хуже. Да, кто то стал жить хуже,кто то лучше.,но в общем страна развивается,реформируется,переориентируя свою экономику. Один пример, в РФ в 2018 году открылось 20 новых станций метрополитена . Как вы считаете от этого жизнь россиян улучшилась или ухудшилась? Кроме станций метро строятся мосты, дороги, больницы, школы,Сила Сибири и Северный поток 2.
ceba написав: То есть,"может сделать" и "сделала" для вас одно и тоже. По моему, утверждать о том,что народ в РФ стал жить хуже при таких успехах опять таки некорректно.
Почему? Вам привести многочисленные российские форумы с криками таких "пораженцев"? Но это могут быть троли, а вот рассказам родственников и знакомых верю больше.
ceba написав:На западных и украинских просторах информационной войны постоянно муссировалась,что РФ это так себе страна ,страна-бензоколонка. Напомню,что с 2011 по 2015 год цены на основной экспортный товар(до 50% экспорта) "нефть", были в диапазоне 100-120 долл., в 2008 цена на нефть доходила до отметки выше 130 долл. На сегодняшний день цена на нефть в районе 60 долл.,как в 2005-2007 годах. При всем этом народ в РФ жить не стал хуже. Да, кто то стал жить хуже,кто то лучше.,но в общем страна развивается,реформируется,переориентируя свою экономику. Один пример, в РФ в 2018 году открылось 20 новых станций метрополитена . Как вы считаете от этого жизнь россиян улучшилась или ухудшилась? Кроме станций метро строятся мосты, дороги, больницы, школы,Сила Сибири и Северный поток 2.
СССР тоже строил непрерывно и государство постоянно инвестировало в инфраструктуру ( удачно или не очень), но на уровне жизни населения это мало сказывалось. В сравнении с достижениями по валовым показателям в промышленности рос он очень медленно, а в конце вообще затормозился. Это разные процессы.
ceba написав:Дело в том,что в отличии от тогдашней 1989года Румынии свой внешний долг РФ не погасила на 2019 год. На 1 января 2019 совокупный внешний долг РФ составлял примерно 450 млрд. долл. и за первое полугодие этот долг вырос. Получается,что РФ берет в долг и при этом наращивает свои ЗВР, которые сейчас сравнялись с величиной внешних заимствований. Ну и РФ активно скупает золото. За последние 10 лет количество монетарного золота в заначке РФ выросло в 4 раза,а с начала этого года заначка увеличилась более чем на 100 тонн золота. У Румынии с 1979 по 1989 количество золота тоже выросло в 4 раза? Вы здесь играете, здесь не играете, здесь рыбу заворачиваете, а потом переходите к теории относительности Эйнштейна.
Суть от этого поменялась? Россия гипотетически может погасить долги, Румыния сделала это фактически. Народ почему в России при таких успехах почему стал жить хуже?
Сравнение нынешней РФ с СРР времен Гения Карпат совершенно неправомочно. Я, конечно, понимаю, что в той реальности, в которой существует большинство форумчан (да и большая часть населения страны) надежда на то, что Россия обанкротится, отдав долги,- едва ли не единственное решение всех проблем, но к РЕАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ это не имеет никакого отношения. И дело вовсе не в том, что в почти каждом селе РФ ассортимент товаров в супере сопоставим или превосходит таковой в ВАЛЮТНЫХ магазинах Бухареста 30 лет назад, а в том, что РФ (как государство) в отличии от СРР НИКАКИХ ДОЛГОВ НЕ ОТДАЕТ. Сумма госдолга за 5 лет даже выросла, просто государство за этот период (даже без ЗВР ЦБ, которые сами по себе превышают госдолг в 2+ раза) накопило в ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ такие средства, что при необходимости может отдать ВЕСЬ госдолг, включая муниципальные, за час. Теперь о снижении потребления. Знаете, экономику не обманешь. GDP per capita, PPP (current international $) Russian Federation 2013 26,240.3 Russian Federation 2018 27,147.3 Ukraine 2018 9,233.2 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD Цифры свидетельствую о росте среднедушевого ВВП примерно на 4%. А доходы населения падают. И тут нет никакого парадокса - растет ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ВВП, а падает та его часть, которую потребляет население (частное потребление). Если общий внешний долг (частного сектора) за 5 лет сократился с 732 до 484 млрд. долларов, то это означает, что 250 млрд. долларов (или 15,5 трлн. рублей) созданной добавленной стоимости с 14-го по 18-ый год УШЛО из экономики страны. Если ЗВР с июня 15-го (наинизшая точка) по август 19-го выросли на 180 млрд. долларов (11 трлн. рублей), то эта сумма пошла не на потребление, а на накопление. Итого 26 + трлн. за 4 года было изъято из потребления при годовом ВВП РФ за эти годы в 90-103 трлн, из которых накопления (т.е. инвестиции) и так составляют 20-25 трлн. ежегодно. Т.е. фактически каждый 11-ый рубль из фонда потребления дополнительно ежегодно уходил либо за границу, либо в кубышку. Понятно, что этот период подходит к концу - темпы накопления будут меньше, а возврат внешних долгов практически прекратился (только текущие). Соответственно уже со следующего года начнет расти и ЧАСТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ, особенно на фоне удешевления кредита.
ceba написав: То есть,"может сделать" и "сделала" для вас одно и тоже. По моему, утверждать о том,что народ в РФ стал жить хуже при таких успехах опять таки некорректно.
Почему? Вам привести многочисленные российские форумы с криками таких "пораженцев"? Но это могут быть троли, а вот рассказам родственников и знакомых верю больше.
ceba написав:На западных и украинских просторах информационной войны постоянно муссировалась,что РФ это так себе страна ,страна-бензоколонка. Напомню,что с 2011 по 2015 год цены на основной экспортный товар(до 50% экспорта) "нефть", были в диапазоне 100-120 долл., в 2008 цена на нефть доходила до отметки выше 130 долл. На сегодняшний день цена на нефть в районе 60 долл.,как в 2005-2007 годах. При всем этом народ в РФ жить не стал хуже. Да, кто то стал жить хуже,кто то лучше.,но в общем страна развивается,реформируется,переориентируя свою экономику. Один пример, в РФ в 2018 году открылось 20 новых станций метрополитена . Как вы считаете от этого жизнь россиян улучшилась или ухудшилась? Кроме станций метро строятся мосты, дороги, больницы, школы,Сила Сибири и Северный поток 2.
СССР тоже строил непрерывно и государство постоянно инвестировало в инфраструктуру ( удачно или не очень), но на уровне жизни населения это мало сказывалось. В сравнении с достижениями по валовым показателям в промышленности рос он очень медленно, а в конце вообще затормозился. Это разные процессы.
Вы начали сравнивать с РФ с Румынией ,теперь сравниваете её с СССР. Я так понимаю, следующие мои доводы вы будете приводить сравнения РФ с Аргентиной или ЮАР.