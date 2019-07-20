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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 вер, 2019 10:58
Подолянин написав: Shram написав:
До сих пор 90% инфраструктуры Украины родом из СССР (дороги, аэропорты, порты,электростанции и так далее).
До сих какая-то часть инфраструктуры Украины родом из УССР, которая когда-то входила в уже несуществующий СССР.
Другими словами - у нас все построено Украиной. Тем более в Крыму.
В своем окне я довольно часто вижу как входит или выходит из порта парусный фрегат "Херсонес".Зрелище потрясающее. Украине после распада СССР из наследия УССР достался легендарный бриг "Товарищ". Ну и где этот парусник сейчас? Парусник "Товарищ" теперь в Германии. Продали, повысив свое благосостояние.
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