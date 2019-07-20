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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 521522523524
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:58

  Подолянин написав:
  Shram написав:До сих пор 90% инфраструктуры Украины родом из СССР (дороги, аэропорты, порты,электростанции и так далее).
До сих какая-то часть инфраструктуры Украины родом из УССР, которая когда-то входила в уже несуществующий СССР.
Другими словами - у нас все построено Украиной. Тем более в Крыму.
В своем окне я довольно часто вижу как входит или выходит из порта парусный фрегат "Херсонес".Зрелище потрясающее. Украине после распада СССР из наследия УССР достался легендарный бриг "Товарищ". Ну и где этот парусник сейчас? Парусник "Товарищ" теперь в Германии. Продали, повысив свое благосостояние.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:14

  Подолянин написав:
  Shram написав:До сих пор 90% инфраструктуры Украины родом из СССР (дороги, аэропорты, порты,электростанции и так далее).
До сих какая-то часть инфраструктуры Украины родом из УССР, которая когда-то входила в уже несуществующий СССР.
Другими словами - у нас все построено Украиной. Тем более в Крыму.


Это так удобно - когда говорим про хорошие достижения СССР, то "не СССР а украинцами", а когда про плохие свершения Союза, то "украинцы тут не причем, это всё Москва".

Не подскажите почему после развала СССР украинцы разучились строить самолеты, корабли, дороги, автомобили и так далее?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:50

  Shram написав:
  Подолянин написав:
  Shram написав:До сих пор 90% инфраструктуры Украины родом из СССР (дороги, аэропорты, порты,электростанции и так далее).
До сих какая-то часть инфраструктуры Украины родом из УССР, которая когда-то входила в уже несуществующий СССР.
Другими словами - у нас все построено Украиной. Тем более в Крыму.


Это так удобно - когда говорим про хорошие достижения СССР, то "не СССР а украинцами", а когда про плохие свершения Союза, то "украинцы тут не причем, это всё Москва".

Не подскажите почему после развала СССР украинцы разучились строить самолеты, корабли, дороги, автомобили и так далее?

Сначала исчез рынок в почти 300 млн. потребителей вместе со страной, которая играла роль глобальной державы (отсюда самолеты-корабли и многое другое), потом специалисты, которые умели их делать. В сущности самолет - это миллионы человеко-часов НИОКР. А вот этого нет. И УЖЕ НЕ БУДЕТ
Простейший пример Мотор Сич на 32 000 сотрудников имеет 10 млрд. гривен годовых продаж. А ГАЗ, где работает 24 тыс. сотрудников -87 млрд. рублей. Понятно, что при таких объемах первый обречен (как и весь высокотехнологичный сектор страны)- НЕТ РЫНКА СБЫТА.
Волгарь
 
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