В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Shram написав:До сих пор 90% инфраструктуры Украины родом из СССР (дороги, аэропорты, порты,электростанции и так далее).
До сих какая-то часть инфраструктуры Украины родом из УССР, которая когда-то входила в уже несуществующий СССР. Другими словами - у нас все построено Украиной. Тем более в Крыму.
В своем окне я довольно часто вижу как входит или выходит из порта парусный фрегат "Херсонес".Зрелище потрясающее. Украине после распада СССР из наследия УССР достался легендарный бриг "Товарищ". Ну и где этот парусник сейчас? Парусник "Товарищ" теперь в Германии. Продали, повысив свое благосостояние.
Shram написав:До сих пор 90% инфраструктуры Украины родом из СССР (дороги, аэропорты, порты,электростанции и так далее).
До сих какая-то часть инфраструктуры Украины родом из УССР, которая когда-то входила в уже несуществующий СССР. Другими словами - у нас все построено Украиной. Тем более в Крыму.
Это так удобно - когда говорим про хорошие достижения СССР, то "не СССР а украинцами", а когда про плохие свершения Союза, то "украинцы тут не причем, это всё Москва".
Не подскажите почему после развала СССР украинцы разучились строить самолеты, корабли, дороги, автомобили и так далее?
Сначала исчез рынок в почти 300 млн. потребителей вместе со страной, которая играла роль глобальной державы (отсюда самолеты-корабли и многое другое), потом специалисты, которые умели их делать. В сущности самолет - это миллионы человеко-часов НИОКР. А вот этого нет. И УЖЕ НЕ БУДЕТ Простейший пример Мотор Сич на 32 000 сотрудников имеет 10 млрд. гривен годовых продаж. А ГАЗ, где работает 24 тыс. сотрудников -87 млрд. рублей. Понятно, что при таких объемах первый обречен (как и весь высокотехнологичный сектор страны)- НЕТ РЫНКА СБЫТА.
Волгарь написав:Понятно, что этот период подходит к концу - темпы накопления будут меньше, а возврат внешних долгов практически прекратился (только текущие). Соответственно уже со следующего года начнет расти и ЧАСТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ, особенно на фоне удешевления кредита.
Порадую родственников что их ждет счастливое будущее
Волгарь написав:Сначала исчез рынок в почти 300 млн. потребителей вместе со страной, которая играла роль глобальной державы (отсюда самолеты-корабли и многое другое),
Вообще-то рынок побольше был т.к. в него через СЭВ входил Ост-блок. Понятно, что Россия побольше по населению в 3 раза чем Украина, но рынки для высокотехнологичной продукции стали для нее закрыты не только в отколовшемся Ост-блоке, но и в бывших средне-азиатских республиках, Украине с братской Белоруссии. Возникает вопрос какую цену платит Россия пытаясь удержаться в числе стран с высокотехнологичной продукцией и надолго ли ее хватит прежде чем не скатиться к уровню Украины.
Востаннє редагувалось shapo в Сер 11 вер, 2019 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Волгарь написав:Понятно, что этот период подходит к концу - темпы накопления будут меньше, а возврат внешних долгов практически прекратился (только текущие). Соответственно уже со следующего года начнет расти и ЧАСТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ, особенно на фоне удешевления кредита.
Порадую родственников что их ждет счастливое будущее
Вполне обычное. Население РФ ПОКА живет хуже, чем работает (т.е. тратит гораздо меньше добавленной стоимости, чем производит), в отличии от абсолютного большинства стран мира,фактически живущего в кредит, перекладывая на следующие поколения нарстающий груз долгов. Частично это связано с противостоянием с евроатлантическим союзом, которое, надо признать, страна успешно выдерживает, имея экономику на порядок меньше, чем совокупно ее противники, частично - с очень осторожной политикой финансового блока ее руководства. Ближайшее будущее покажет, чья стратегия (ПОСЛЕ НАС-ХОТЬ ПОТОП) или (ПОДАЛЬШЕ ПОЛОЖИШЬ-ПОБЛИЖЕ ВОЗЬМЕШЬ) окажется верной.
Волгарь написав: Частично это связано с противостоянием с евроатлантическим союзом, которое, надо признать, страна успешно выдерживает, имея экономику на порядок меньше, чем совокупно ее противники, частично - с очень осторожной политикой финансового блока ее руководства.
И как Россия противостоит НАТО а,главное,где? Неужели в Украине или Сирии?
Волгарь написав:Сначала исчез рынок в почти 300 млн. потребителей вместе со страной, которая играла роль глобальной державы (отсюда самолеты-корабли и многое другое),
Вообще-то рынок побольше был т.к. в него через СЭВ входил Ост-блок. Понятно, что Россия побольше по населению в 3 раза чем Украина, но рынки для высокотехнологичной продукции стали для нее закрыты не только в отколовшемся Ост-блоке, но и в бывших средне-азиатских республиках, Украине с братской Белоруссии. Возникает вопрос какую цену платит Россия пытаясь удержаться в числе стран с высокотехнологичной продукцией и надолго ли ее хватит прежде чем не скатиться к уровню Украины.
Цену я озвучил. При всех затратах РФ является единственной страной среди крупных экономик мира, у которой чистый госдолг отрицательный. Несмотря на расхожее выражение ПУШКИ ВМЕСТО МАСЛА, оказывается, что РФ, как и США вполне может обеспечивать и то и другое, только США вынуждены как пылесос выкачивать для этого финансы со всего мира, размещая обязательств на 10+ трлн. долларов в год, Россия умудряется делать то же самое, одновременно накачивая финансовые мускулы.
И как Россия противостоит НАТО а,главное,где? Неужели в Украине или Сирии?
Простите, Вы это серьезно? Если не ошибаюсь, об этом с переодичностью через день говорят как ведущие политики Запада, так и военные.
Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя в России
Потребление алкоголя в России снизилось до 9,7 литра на человека в год, замминистра здравоохранения Олег Салагай. «Сегодня потребление алкоголя в нашей стране составляет около 9,7 литра на человека. Это все еще немало, но это не 18 литров, как было раньше», – передает РИА «Новости» слова Салагая.
https://vz.ru/news/2019/9/11/997185.html Пока еще серьезно, но уже не смертельно. И действительно, человек, покупающий бутылку водки в очереди в кассе супера/гипера вызывает удивление - весьма редкое событие. Любители теперь отовариваются в специализированных почти всегда пустых алкомаркетах - в ларьке крепче пива ничего не купишь. Предупреждая возможные вопросы-это уровень потребления с учетом контрафакта, официальный вряд ли превышает 6-7 литров на человека.