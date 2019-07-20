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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 вер, 2019 15:17
Баблонавт написав: vadim9482 написав:
Ветка имени Волгаря. Разгрузили валютную ))))
За что ему спасибо!
Ведь в украинских средствах массовой, гхм, информации, этого не прочитаешь.
shapo написав:
По отзывам знакомых хуже чем раньше, по данным статистики которые вы тут приводите просто шикарно
Вы сами не видите, что одно другому не противоречит?
Российское "хуже чем раньше" есть "просто шикарно" по украинским стандартам.
Ой спасибо, как бы я жил бы без этой информации. Осталось еще ветку для Молдовы организовать, буду еще экономикой Молдовы интересоваться. Пока. Отписываюсь.
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vadim9482
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Додано: Сер 11 вер, 2019 16:07
vadim9482 написав: Баблонавт написав: vadim9482 написав:
Ветка имени Волгаря. Разгрузили валютную ))))
За что ему спасибо!
Ведь в украинских средствах массовой, гхм, информации, этого не прочитаешь.
shapo написав:
По отзывам знакомых хуже чем раньше, по данным статистики которые вы тут приводите просто шикарно
Вы сами не видите, что одно другому не противоречит?
Российское "хуже чем раньше" есть "просто шикарно" по украинским стандартам.
Ой спасибо, как бы я жил бы без этой информации. Осталось еще ветку для Молдовы организовать, буду еще экономикой Молдовы интересоваться. Пока. Отписываюсь.
Пока, отпЫсывайтесь. У Вас это неплохо получается. Правда, АБСОЛЮТНО НИКАКОЙ информации Ваши посты, к сожалению, не содержат, но это ничего - научитесь.
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Волгарь
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