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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 522523524525
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:17

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Баблонавт написав:
  vadim9482 написав:Ветка имени Волгаря. Разгрузили валютную ))))

За что ему спасибо!
Ведь в украинских средствах массовой, гхм, информации, этого не прочитаешь.

  shapo написав:По отзывам знакомых хуже чем раньше, по данным статистики которые вы тут приводите просто шикарно
Вы сами не видите, что одно другому не противоречит?
Российское "хуже чем раньше" есть "просто шикарно" по украинским стандартам.
Ой спасибо, как бы я жил бы без этой информации. Осталось еще ветку для Молдовы организовать, буду еще экономикой Молдовы интересоваться. Пока. Отписываюсь.

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vadim9482
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:07

  vadim9482 написав:
Баблонавт написав:
  vadim9482 написав:Ветка имени Волгаря. Разгрузили валютную ))))

За что ему спасибо!
Ведь в украинских средствах массовой, гхм, информации, этого не прочитаешь.

  shapo написав:По отзывам знакомых хуже чем раньше, по данным статистики которые вы тут приводите просто шикарно
Вы сами не видите, что одно другому не противоречит?
Российское "хуже чем раньше" есть "просто шикарно" по украинским стандартам.
Ой спасибо, как бы я жил бы без этой информации. Осталось еще ветку для Молдовы организовать, буду еще экономикой Молдовы интересоваться. Пока. Отписываюсь.
Пока, отпЫсывайтесь. У Вас это неплохо получается. Правда, АБСОЛЮТНО НИКАКОЙ информации Ваши посты, к сожалению, не содержат, но это ничего - научитесь.
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Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:20

  shapo написав:
  Волгарь написав: Частично это связано с противостоянием с евроатлантическим союзом, которое, надо признать, страна успешно выдерживает, имея экономику на порядок меньше, чем совокупно ее противники, частично - с очень осторожной политикой финансового блока ее руководства.


И как Россия противостоит НАТО а,главное,где?
Неужели в Украине или Сирии?
На Украине и Сирии в том числе.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:28

  shapo написав:И как Россия противостоит НАТО а,главное,где?
Неужели в Украине или Сирии?



  Волгарь написав:Простите, Вы это серьезно? Если не ошибаюсь, об этом с переодичностью через день говорят как ведущие политики Запада, так и военные.


Да говорильня ничего не стоит, тем более перед очередными выборами или настоящими торговыми войнами.
Где реально НАТО соприкасалось с ВС России?
Кроме 90-х в бывшей Югославии такого не помню.
В Украине кто из стран НАТО воюет на стороне Украины или хотя бы реально помогает ей реальным вооружением?
А в Сирии с кем воюет Россия, с Турцией как членом НАТО, Ираном или Израилем?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:38

  shapo написав:
  shapo написав:И как Россия противостоит НАТО а,главное,где?
Неужели в Украине или Сирии?



  Волгарь написав:Простите, Вы это серьезно? Если не ошибаюсь, об этом с переодичностью через день говорят как ведущие политики Запада, так и военные.


Да говорильня ничего не стоит, тем более перед очередными выборами или настоящими торговыми войнами.
Где реально НАТО соприкасалось с ВС России?
Кроме 90-х в бывшей Югославии такого не помню.
В Украине кто из стран НАТО воюет на стороне Украины или хотя бы реально помогает ей реальным вооружением?
А в Сирии с кем воюет Россия, с Турцией как членом НАТО, Ираном или Израилем?
Для вас понятия "противостоит" и "реально соприкасалось" являются однозначными?
ceba
 
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