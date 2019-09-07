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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 вер, 2019 15:17
Баблонавт написав: vadim9482 написав:
Ветка имени Волгаря. Разгрузили валютную ))))
За что ему спасибо!
Ведь в украинских средствах массовой, гхм, информации, этого не прочитаешь.
shapo написав:
По отзывам знакомых хуже чем раньше, по данным статистики которые вы тут приводите просто шикарно
Вы сами не видите, что одно другому не противоречит?
Российское "хуже чем раньше" есть "просто шикарно" по украинским стандартам.
Ой спасибо, как бы я жил бы без этой информации. Осталось еще ветку для Молдовы организовать, буду еще экономикой Молдовы интересоваться. Пока. Отписываюсь.
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vadim9482
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Додано: Сер 11 вер, 2019 16:07
vadim9482 написав: Баблонавт написав: vadim9482 написав:
Ветка имени Волгаря. Разгрузили валютную ))))
За что ему спасибо!
Ведь в украинских средствах массовой, гхм, информации, этого не прочитаешь.
shapo написав:
По отзывам знакомых хуже чем раньше, по данным статистики которые вы тут приводите просто шикарно
Вы сами не видите, что одно другому не противоречит?
Российское "хуже чем раньше" есть "просто шикарно" по украинским стандартам.
Ой спасибо, как бы я жил бы без этой информации. Осталось еще ветку для Молдовы организовать, буду еще экономикой Молдовы интересоваться. Пока. Отписываюсь.
Пока, отпЫсывайтесь. У Вас это неплохо получается. Правда, АБСОЛЮТНО НИКАКОЙ информации Ваши посты, к сожалению, не содержат, но это ничего - научитесь.
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Волгарь
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Додано: Сер 11 вер, 2019 17:20
shapo написав: Волгарь написав:
Частично это связано с противостоянием с евроатлантическим союзом, которое, надо признать, страна успешно выдерживает, имея экономику на порядок меньше, чем совокупно ее противники, частично - с очень осторожной политикой финансового блока ее руководства.
И как Россия противостоит НАТО а,главное,где?
Неужели в Украине или Сирии?
На Украине и Сирии в том числе.
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ceba
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Додано: Сер 11 вер, 2019 17:28
shapo написав:
И как Россия противостоит НАТО а,главное,где?
Неужели в Украине или Сирии?
Волгарь написав:
Простите, Вы это серьезно? Если не ошибаюсь, об этом с переодичностью через день говорят как ведущие политики Запада, так и военные.
Да говорильня ничего не стоит, тем более перед очередными выборами или настоящими торговыми войнами.
Где реально НАТО соприкасалось с ВС России?
Кроме 90-х в бывшей Югославии такого не помню.
В Украине кто из стран НАТО воюет на стороне Украины или хотя бы реально помогает ей реальным вооружением?
А в Сирии с кем воюет Россия, с Турцией как членом НАТО, Ираном или Израилем?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Сер 11 вер, 2019 17:38
shapo написав: shapo написав:
И как Россия противостоит НАТО а,главное,где?
Неужели в Украине или Сирии?
Волгарь написав:
Простите, Вы это серьезно? Если не ошибаюсь, об этом с переодичностью через день говорят как ведущие политики Запада, так и военные.
Да говорильня ничего не стоит, тем более перед очередными выборами или настоящими торговыми войнами.
Где реально НАТО соприкасалось с ВС России?
Кроме 90-х в бывшей Югославии такого не помню.
В Украине кто из стран НАТО воюет на стороне Украины или хотя бы реально помогает ей реальным вооружением?
А в Сирии с кем воюет Россия, с Турцией как членом НАТО, Ираном или Израилем?
Для вас понятия "противостоит" и "реально соприкасалось" являются однозначными?
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ceba
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Додано: Сер 11 вер, 2019 21:00
ceba написав:
Для вас понятия "противостоит" и "реально соприкасалось" являются однозначными?
Я вообще не понимаю как можно противостоять не соприкасаясь.
Это что, такое бесконтактное боевое искусство где побеждает тот кто больше набычится и громче крикнет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Чет 12 вер, 2019 07:03
shapo написав: ceba написав:
Для вас понятия "противостоит" и "реально соприкасалось" являются однозначными?
Я вообще не понимаю как можно противостоять не соприкасаясь.
Это что, такое бесконтактное боевое искусство где побеждает тот кто больше набычится и громче крикнет?
Противостоять: стоять напротив кого-чего-нибудь.
Сопротивляться, сохранять устойчивое положение под действием, напором чего-нибудь.
«Противостоять ветру.»
Быть противопоставленным, противополагаться.
«Этому мнению противостояло другое, более правильное.»
Соприкасаться: Находиться в положении непосредственной пространственной смежности, иметь смежные, касающиеся друг друга границы, части.
«Пчельник совхоза соприкасается с лесом соседнего колхоза.»
Иметь что-нибудь общее, находиться во взаимодействии, общении.
«Наши интересы ни в чем не соприкасаются.»
Касаться, дотрагиваться.
«Сложенные крылья жука не находят одно на другое, а только соприкасаются.»
Вступать в общение, во взаимодействие.
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ceba
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Додано: Чет 12 вер, 2019 08:44
shapo написав:
Где реально НАТО соприкасалось с ВС России?
Кроме 90-х в бывшей Югославии такого не помню.
В Украине кто из стран НАТО воюет на стороне Украины или хотя бы реально помогает ей реальным вооружением?
А в Сирии с кем воюет Россия, с Турцией как членом НАТО, Ираном или Израилем?
Так СССР тоже со Штатами ни разу в открытую не вступал в боевые действия. Что не помешало всю вторую половину 20-го века называть эпохой "холодной войны".
Или вы считаете что СССР и США не противостояли друг другу?
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Чет 12 вер, 2019 09:21
Shram написав: shapo написав:
Где реально НАТО соприкасалось с ВС России?
Кроме 90-х в бывшей Югославии такого не помню.
В Украине кто из стран НАТО воюет на стороне Украины или хотя бы реально помогает ей реальным вооружением?
А в Сирии с кем воюет Россия, с Турцией как членом НАТО, Ираном или Израилем?
Так СССР тоже со Штатами ни разу в открытую не вступал в боевые действия. Что не помешало всю вторую половину 20-го века называть эпохой "холодной войны".
Или вы считаете что СССР и США не противостояли друг другу?
Совершенно верно. Современная война - слишком дорогое удовольствие.
Противостояние идет по линии наращивания ВС/санкций/дипломатического давления/поддержки врагов моего врага и множества подобных действий, вызывающих в итоге истерику в Брюсселе и Вашингтоне.
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Волгарь
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Додано: Чет 12 вер, 2019 09:39
Shram написав: shapo написав:
Где реально НАТО соприкасалось с ВС России?
Кроме 90-х в бывшей Югославии такого не помню.
В Украине кто из стран НАТО воюет на стороне Украины или хотя бы реально помогает ей реальным вооружением?
А в Сирии с кем воюет Россия, с Турцией как членом НАТО, Ираном или Израилем?
Так СССР тоже со Штатами ни разу в открытую не вступал в боевые действия. Что не помешало всю вторую половину 20-го века называть эпохой "холодной войны".
Или вы считаете что СССР и США не противостояли друг другу?
Все время шло военное противостояние в локальных конфликтах начиная с Кореи, дальше Куба, Вьетнам, Африка, Афганистан
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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