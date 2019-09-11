В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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shapo написав: Где реально НАТО соприкасалось с ВС России? Кроме 90-х в бывшей Югославии такого не помню. В Украине кто из стран НАТО воюет на стороне Украины или хотя бы реально помогает ей реальным вооружением? А в Сирии с кем воюет Россия, с Турцией как членом НАТО, Ираном или Израилем?
Так СССР тоже со Штатами ни разу в открытую не вступал в боевые действия. Что не помешало всю вторую половину 20-го века называть эпохой "холодной войны". Или вы считаете что СССР и США не противостояли друг другу?
Все время шло военное противостояние в локальных конфликтах начиная с Кореи, дальше Куба, Вьетнам, Африка, Афганистан
И что в этих странах были бои между армиями и подразделениями СССР и США? Или было как сейчас в Сирии - военные советники, поставки оружия, разведывательная информация, вылеты боевой авиации - помощь осуществляемая противостоящими странами разным силам внутри страны?
Все время шло военное противостояние в локальных конфликтах начиная с Кореи, дальше Куба, Вьетнам, Африка, Афганистан
И что в этих странах были бои между армиями и подразделениями СССР и США? Или было как сейчас в Сирии - военные советники, поставки оружия, разведывательная информация, вылеты боевой авиации - помощь осуществляемая противостоящими странами разным силам внутри страны?
Спор не о чем, а главное - не в теме. Давайте лучше о румынах и о том, как РФ повторит их судьбу. Это хоть как-то успокаивает некоторых на форуме в условиях, когда кругом-полная безнадега
shapo написав:Все время шло военное противостояние в локальных конфликтах начиная с Кореи, дальше Куба, Вьетнам, Африка, Афганистан
И что в этих странах были бои между армиями и подразделениями СССР и США? Или было как сейчас в Сирии - военные советники, поставки оружия, разведывательная информация, вылеты боевой авиации - помощь осуществляемая противостоящими странами разным силам внутри страны?
Все это и было, в Сирии и Африке сейчас появилась новинка - ЧВК Вагнера. А вы что, хотели полномасштабную войну на территории СССР или США?
Волгарь написав:Спор не о чем, а главное - не в теме. Давайте лучше о румынах и о том, как РФ повторит их судьбу. Это хоть как-то успокаивает некоторых на форуме в условиях, когда кругом-полная безнадега
1) Как раз по теме раз Россия многократно увеличила военные расходы 2) Безнадега вещь сугубо индивидуальная, от состояния внешнего долга страны, курса национальной валюты или ВВП не зависит
Волгарь написав:Спор не о чем, а главное - не в теме. Давайте лучше о румынах и о том, как РФ повторит их судьбу. Это хоть как-то успокаивает некоторых на форуме в условиях, когда кругом-полная безнадега
1) Как раз по теме раз Россия многократно увеличила военные расходы 2) Безнадега вещь сугубо индивидуальная, от состояния внешнего долга страны, курса национальной валюты или ВВП не зависит
Для мыши страшнее кошки зверя нет. " Впервые с 1998 года Россия в прошлом году уменьшила свои военные расходы, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). В зависимости от методики расчета, сокращение российских расходов на оборону составило либо 20% (если считать расходы в долларах США по курсу 2016 года), либо на 16% (если считать в рублях)". https://www.bbc.com/russian/features-43996391