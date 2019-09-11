Додано: Чет 12 вер, 2019 13:38

shapo написав: Волгарь написав: Спор не о чем, а главное - не в теме. Давайте лучше о румынах и о том, как РФ повторит их судьбу. Это хоть как-то успокаивает некоторых на форуме в условиях, когда кругом-полная безнадега Спор не о чем, а главное - не в теме. Давайте лучше о румынах и о том, как РФ повторит их судьбу. Это хоть как-то успокаивает некоторых на форуме в условиях, когда кругом-полная безнадега



1) Как раз по теме раз Россия многократно увеличила военные расходы

2) Безнадега вещь сугубо индивидуальная, от состояния внешнего долга страны, курса национальной валюты или ВВП не зависит 1) Как раз по теме раз Россия многократно увеличила военные расходы2) Безнадега вещь сугубо индивидуальная, от состояния внешнего долга страны, курса национальной валюты или ВВП не зависит

Национальная оборона

2012 1 812.4

2016 3 775.3

2018 2 827

по всем параметрам таковых не наблюдается

Увеличила еще в начале 10-х годов - теперь просто пожинаете плоды от вложений в НИОКР и модернизацию. Еще в 12-ом в РА было 30!!! КР, сейчас 1000+. И все они, в отличии от Томогавков, изготовленных 40-30 лет назад, совершенно новые. Об Искандерах я вообще молчу - такого оружия просто нет ни у одной страны мира. А военные расходыИли в эквиваленте соответственно -60/60/45 млрд. долларов в прошлом годуБезнадега - действительно вещь индивидуальная. Но я имею ввиду перспективы, и скажу откровенно, глядя на Украину -Вектор движения абсолютно однозначен. А самые счастливые люди в мире, как известно живут в Бутане - маленькой стране в горах, где среднедушевое потребление не превышает 2-3 долларов в день.