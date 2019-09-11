В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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shapo написав: Где реально НАТО соприкасалось с ВС России? Кроме 90-х в бывшей Югославии такого не помню. В Украине кто из стран НАТО воюет на стороне Украины или хотя бы реально помогает ей реальным вооружением? А в Сирии с кем воюет Россия, с Турцией как членом НАТО, Ираном или Израилем?
Так СССР тоже со Штатами ни разу в открытую не вступал в боевые действия. Что не помешало всю вторую половину 20-го века называть эпохой "холодной войны". Или вы считаете что СССР и США не противостояли друг другу?
Все время шло военное противостояние в локальных конфликтах начиная с Кореи, дальше Куба, Вьетнам, Африка, Афганистан
И что в этих странах были бои между армиями и подразделениями СССР и США? Или было как сейчас в Сирии - военные советники, поставки оружия, разведывательная информация, вылеты боевой авиации - помощь осуществляемая противостоящими странами разным силам внутри страны?
Все время шло военное противостояние в локальных конфликтах начиная с Кореи, дальше Куба, Вьетнам, Африка, Афганистан
И что в этих странах были бои между армиями и подразделениями СССР и США? Или было как сейчас в Сирии - военные советники, поставки оружия, разведывательная информация, вылеты боевой авиации - помощь осуществляемая противостоящими странами разным силам внутри страны?
Спор не о чем, а главное - не в теме. Давайте лучше о румынах и о том, как РФ повторит их судьбу. Это хоть как-то успокаивает некоторых на форуме в условиях, когда кругом-полная безнадега
shapo написав:Все время шло военное противостояние в локальных конфликтах начиная с Кореи, дальше Куба, Вьетнам, Африка, Афганистан
И что в этих странах были бои между армиями и подразделениями СССР и США? Или было как сейчас в Сирии - военные советники, поставки оружия, разведывательная информация, вылеты боевой авиации - помощь осуществляемая противостоящими странами разным силам внутри страны?
Все это и было, в Сирии и Африке сейчас появилась новинка - ЧВК Вагнера. А вы что, хотели полномасштабную войну на территории СССР или США?
Волгарь написав:Спор не о чем, а главное - не в теме. Давайте лучше о румынах и о том, как РФ повторит их судьбу. Это хоть как-то успокаивает некоторых на форуме в условиях, когда кругом-полная безнадега
1) Как раз по теме раз Россия многократно увеличила военные расходы 2) Безнадега вещь сугубо индивидуальная, от состояния внешнего долга страны, курса национальной валюты или ВВП не зависит
Волгарь написав:Спор не о чем, а главное - не в теме. Давайте лучше о румынах и о том, как РФ повторит их судьбу. Это хоть как-то успокаивает некоторых на форуме в условиях, когда кругом-полная безнадега
1) Как раз по теме раз Россия многократно увеличила военные расходы 2) Безнадега вещь сугубо индивидуальная, от состояния внешнего долга страны, курса национальной валюты или ВВП не зависит
Для мыши страшнее кошки зверя нет. " Впервые с 1998 года Россия в прошлом году уменьшила свои военные расходы, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). В зависимости от методики расчета, сокращение российских расходов на оборону составило либо 20% (если считать расходы в долларах США по курсу 2016 года), либо на 16% (если считать в рублях)". https://www.bbc.com/russian/features-43996391
Волгарь написав:Спор не о чем, а главное - не в теме. Давайте лучше о румынах и о том, как РФ повторит их судьбу. Это хоть как-то успокаивает некоторых на форуме в условиях, когда кругом-полная безнадега
1) Как раз по теме раз Россия многократно увеличила военные расходы 2) Безнадега вещь сугубо индивидуальная, от состояния внешнего долга страны, курса национальной валюты или ВВП не зависит
Увеличила еще в начале 10-х годов - теперь просто пожинаете плоды от вложений в НИОКР и модернизацию. Еще в 12-ом в РА было 30!!! КР, сейчас 1000+. И все они, в отличии от Томогавков, изготовленных 40-30 лет назад, совершенно новые. Об Искандерах я вообще молчу - такого оружия просто нет ни у одной страны мира. А военные расходы Национальная оборона 2012 1 812.4 2016 3 775.3 2018 2 827 https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/ Или в эквиваленте соответственно -60/60/45 млрд. долларов в прошлом году Безнадега - действительно вещь индивидуальная. Но я имею ввиду перспективы, и скажу откровенно, глядя на Украину - по всем параметрам таковых не наблюдается Вектор движения абсолютно однозначен. А самые счастливые люди в мире, как известно живут в Бутане - маленькой стране в горах, где среднедушевое потребление не превышает 2-3 долларов в день.
Странно читать два противоположных взгляда из одной страны на мощь своих вооруженных сил. Для одного
ceba написав: Для мыши страшнее кошки зверя нет.
Для другого от Москвы до Британских морей Красная армия опять всех сильней, правда, пока это никто нигде не проверил, особенно супер-пупер оружие
Волгарь написав:Увеличила еще в начале 10-х годов - теперь просто пожинаете плоды от вложений в НИОКР и модернизацию. Еще в 12-ом в РА было 30!!! КР, сейчас 1000+. И все они, в отличии от Томогавков, изготовленных 40-30 лет назад, совершенно новые. Об Искандерах я вообще молчу - такого оружия просто нет ни у одной страны мира.
Что касается перспектив Украины, то я бы не был так категоричен
Волгарь написав: Но я имею ввиду перспективы, и скажу откровенно, глядя на Украину - по всем параметрам таковых не наблюдается Вектор движения абсолютно однозначен
Что будет в экономике, политике и пр. через год не знает никто несмотря на многочисленных пророков и кликуш, особенно на этом форуме.
В 2014г мало кто из граждан Украины, в т.ч. и я, ожидал от России такого свинства как аннексию Крыма. В 2019г почти никто не верил в победе на президентских выборах Зеленского. Любому предсказателю могу предложить пари на его прогнох как это сделал для забегающего на этот форум с своими прогнозами клоуна шпиона-инвестора с кличкой Либо. Совсем недавно он пел о небывалом расцвете Украины,но когда я предложил ему пари, что если через год такого не будет он покинет форум ,он слился. Совсем недавно этот клоун нарисовал уже противоположный проноз причем из-за какой-то передачи сепаратиста Цемаха России.
Так что дерзайте если кто уверен в собственной правоте.