Додано: Чет 12 вер, 2019 15:53

shapo написав: Странно читать два противоположных взгляда из одной страны на мощь своих вооруженных сил.

Для одного

ceba написав: Для мыши страшнее кошки зверя нет. Для мыши страшнее кошки зверя нет.



Для другого от Москвы до Британских морей Красная армия опять всех сильней, правда, пока это никто нигде не проверил, особенно супер-пупер оружие



Волгарь написав: Увеличила еще в начале 10-х годов - теперь просто пожинаете плоды от вложений в НИОКР и модернизацию. Еще в 12-ом в РА было 30!!! КР, сейчас 1000+. И все они, в отличии от Томогавков, изготовленных 40-30 лет назад, совершенно новые. Об Искандерах я вообще молчу - такого оружия просто нет ни у одной страны мира.



Что касается перспектив Украины, то я бы не был так категоричен

Волгарь написав: Но я имею ввиду перспективы, и скажу откровенно, глядя на Украину - по всем параметрам таковых не наблюдается Вектор движения абсолютно однозначен Но я имею ввиду перспективы, и скажу откровенно, глядя на Украину -Вектор движения абсолютно однозначен Увеличила еще в начале 10-х годов - теперь просто пожинаете плоды от вложений в НИОКР и модернизацию. Еще в 12-ом в РА было 30!!! КР, сейчас 1000+. И все они, в отличии от Томогавков, изготовленных 40-30 лет назад, совершенно новые. Об Искандерах я вообще молчу - такого оружия просто нет ни у одной страны мира.Что касается перспектив Украины, то я бы не был так категоричен



Что будет в экономике, политике и пр. через год не знает никто несмотря на многочисленных пророков и кликуш, особенно на этом форуме.



В 2014г мало кто из граждан Украины, в т.ч. и я, ожидал от России такого свинства как аннексию Крыма.

В 2019г почти никто не верил в победе на президентских выборах Зеленского.

Любому предсказателю могу предложить пари на его прогнох как это сделал для забегающего на этот форум с своими прогнозами клоуна шпиона-инвестора с кличкой Либо.

Совсем недавно он пел о небывалом расцвете Украины,но когда я предложил ему пари, что если через год такого не будет он покинет форум ,он слился.

Совсем недавно этот клоун нарисовал уже противоположный проноз причем из-за какой-то передачи сепаратиста Цемаха России.



Так что дерзайте если кто уверен в собственной правоте. Странно читать два противоположных взгляда из одной страны на мощь своих вооруженных сил.Для одногоДля другого от Москвы до Британских морей Красная армия опять всех сильней, правда, пока это никто нигде не проверил, особенно супер-пупер оружиеЧто будет в экономике, политике и пр. через год не знает никто несмотря на многочисленных пророков и кликуш, особенно на этом форуме.В 2014г мало кто из граждан Украины, в т.ч. и я, ожидал от России такого свинства как аннексию Крыма.В 2019г почти никто не верил в победе на президентских выборах Зеленского.Любому предсказателю могу предложить пари на его прогнох как это сделал для забегающего на этот форум с своими прогнозами клоуна шпиона-инвестора с кличкой Либо.Совсем недавно он пел о небывалом расцвете Украины,но когда я предложил ему пари, что если через год такого не будет он покинет форум ,он слился.Совсем недавно этот клоун нарисовал уже противоположный проноз причем из-за какой-то передачи сепаратиста Цемаха России.Так что дерзайте если кто уверен в собственной правоте.

Простите, но говоря о безнадеге, я имею ввиду прежде всего экономику. И это (безнадега) не прогноз, а САМОСБЫВАЮЩЕЕСЯ ПРОРОЧЕСТВО. Взгляните на дату моего прихода на форму. Тогда, почти 7 лет назад, я попал сюда случайно, а попав, кране подивился - люди с азартом подсчитывали доходы от валютных вкладов (при почти нулевой инфляции и курсе па 8, банки платили 20+% по депозитам). Как сейчас помню свой спор с небезызвестным Бетонычем Крымским - когда я ему на пальцах доказывал, что так НЕ БЫВАЕТ (отрицателнео сальдо платежного баланса в 7% ВВП, ставки кредита по 20+, ставки по депозитам в 20+% и СТАБИЛЬНАЯ гривна при почти нулевой инфляции), он и его собратья по перу отвечали весьма незамысловато - ЭТО У ВАС В РАШКЕ НЕ БЫВАЕТ, А У НАС БЫВАЕТ...Результат известен, и он был абсолютно предсказуем (кроме ЛНДР и 20-ти тысяч погибших, конечно).В экономическом плане ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ситуация очень похожа на осень 12-го (только+ ТЭС без угля и перспектива прекращения транзита с января)С экономикой вроде все ясно.Демография.... не будем повторяться.Социальная сфера - в сущности паралич. Госвласть - тоже. Общественная атмосфера, так называемое КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ.Еще пару лет назад казалось, что споры о том, кто прав - ставящие в начале нулевых памятники Бандере/Шухевичу к западу от Славуты или их жертвам (к востоку от Кальмиуса) вынужденно пришли к согласию. Их сплотила война.Теперь опять раздрай и шатания, а главное НЕНАВИСТЬ. Да выпусти такого Вашего оппонента как.. (ну Вы знаете) и дай ему волю (и безнаказанность), он как и летом 41-го опять пойдет убивать стариков/женщин и детей вилами - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.Поэтому в общем все абсолютно предсказуемо - только ушло в прошлое ХНСТМ и УЦЕ.