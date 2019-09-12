Волгарь написав:

Простите, но говоря о безнадеге, я имею ввиду прежде всего экономику. И это (безнадега) не прогноз, а САМОСБЫВАЮЩЕЕСЯ ПРОРОЧЕСТВО. Взгляните на дату моего прихода на форму. Тогда, почти 7 лет назад, я попал сюда случайно, а попав, кране подивился - люди с азартом подсчитывали доходы от валютных вкладов (при почти нулевой инфляции и курсе па 8, банки платили 20+% по депозитам). Как сейчас помню свой спор с небезызвестным Бетонычем Крымским - когда я ему на пальцах доказывал, что так НЕ БЫВАЕТ (отрицателнео сальдо платежного баланса в 7% ВВП, ставки кредита по 20+, ставки по депозитам в 20+% и СТАБИЛЬНАЯ гривна при почти нулевой инфляции), он и его собратья по перу отвечали весьма незамысловато - ЭТО У ВАС В РАШКЕ НЕ БЫВАЕТ, А У НАС БЫВАЕТ...Результат известен, и он был абсолютно предсказуем (кроме ЛНДР и 20-ти тысяч погибших, конечно).