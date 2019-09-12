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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 524525526527
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:13

  shapo написав:
  Shram написав:
  shapo написав:Все время шло военное противостояние в локальных конфликтах начиная с Кореи, дальше Куба, Вьетнам, Африка, Афганистан


И что в этих странах были бои между армиями и подразделениями СССР и США?
Или было как сейчас в Сирии - военные советники, поставки оружия, разведывательная информация, вылеты боевой авиации - помощь осуществляемая противостоящими странами разным силам внутри страны?

Все это и было, в Сирии и Африке сейчас появилась новинка - ЧВК Вагнера.
А вы что, хотели полномасштабную войну на территории СССР или США?


Вообще то , вы начали с того что не видите противостояния НАТО и России. А во время спора пишите что то что было между СССР и США, происходит теперь и между Россией и США.
Так что либо признайте что такое противостояние есть сейчас, либо то что такого противостояния не было во времена "холодной войны".
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:15

  shapo написав:Странно читать два противоположных взгляда из одной страны на мощь своих вооруженных сил.


Почему?
Разве не может быть у разных людей противоположного мнения о чем угодно, в том числе и о силе своей армии?

А вот противоположные мнения в одной голове, как чуть выше у вас, уже вызывают вопросы...
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:36

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Простите, но говоря о безнадеге, я имею ввиду прежде всего экономику. И это (безнадега) не прогноз, а САМОСБЫВАЮЩЕЕСЯ ПРОРОЧЕСТВО. Взгляните на дату моего прихода на форму. Тогда, почти 7 лет назад, я попал сюда случайно, а попав, кране подивился - люди с азартом подсчитывали доходы от валютных вкладов (при почти нулевой инфляции и курсе па 8, банки платили 20+% по депозитам). Как сейчас помню свой спор с небезызвестным Бетонычем Крымским - когда я ему на пальцах доказывал, что так НЕ БЫВАЕТ (отрицателнео сальдо платежного баланса в 7% ВВП, ставки кредита по 20+, ставки по депозитам в 20+% и СТАБИЛЬНАЯ гривна при почти нулевой инфляции), он и его собратья по перу отвечали весьма незамысловато - ЭТО У ВАС В РАШКЕ НЕ БЫВАЕТ, А У НАС БЫВАЕТ...Результат известен, и он был абсолютно предсказуем (кроме ЛНДР и 20-ти тысяч погибших, конечно).

Так шо з рублем трапилось за 7 років - чому з 31 на 65? Мишка бігла, хвостиком махнула, і покатився рубль? І відношення середніх зарплат в Україні і в РФ теж змінилось, чомусь на користь України. Знову мишка винна?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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