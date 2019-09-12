В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Я что-то пропустил, и в РФ уже ввели в действие закон, описанный Салтыковым - Щедриным лет 150 назад - О ВВЕДЕНИИ ЕДИНОМЫСЛИЯ В РОССИИ?
К сожалению, выборку больше делать не из чего, т.к. на форуме только 2 гражданина России с прямо противоположными взглядами,причем один из них в прошлом военный, т.е. в теме.
И не надо. Слава Богу, каждый имеет свое мнение. Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США Дата Объем 06.09.2019 532,7 04.01.2013 537,4 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Самый высокий уровень с января 13-го. К концу года ЗВР РФ, видимо, достигнут 550 млрд. - самого высокого уровня за всю историю, если не считать краткого периода весны -лета 2008-го
Волгарь написав:Потому что библиотеку/или общественный центр, где есть комп, открывают в 10 утра по времени Восточного побережья США (а дома у него нет кабеля безлимитного Интернета - слишком дорого для получателя велфара)
Представляю себе Соммера, метающегося по восточному побережью США без пяти десять по местному времени и пристающего к прохожим с вопросом "Не подскажете как пройти в библиотеку?"