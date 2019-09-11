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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 525526527528
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:24

  shapo написав:
  Волгарь написав:Я что-то пропустил, и в РФ уже ввели в действие закон, описанный Салтыковым - Щедриным лет 150 назад - О ВВЕДЕНИИ ЕДИНОМЫСЛИЯ В РОССИИ?


К сожалению, выборку больше делать не из чего, т.к. на форуме только 2 гражданина России с прямо противоположными взглядами,причем один из них в прошлом военный, т.е. в теме.

И не надо. Слава Богу, каждый имеет свое мнение.
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
06.09.2019 532,7
04.01.2013 537,4
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Самый высокий уровень с января 13-го. К концу года ЗВР РФ, видимо, достигнут 550 млрд. - самого высокого уровня за всю историю, если не считать краткого периода весны -лета 2008-го
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:51

  Волгарь написав:Потому что библиотеку/или общественный центр, где есть комп, открывают в 10 утра по времени Восточного побережья США (а дома у него нет кабеля безлимитного Интернета - слишком дорого для получателя велфара)


Представляю себе Соммера, метающегося по восточному побережью США без пяти десять по местному времени и пристающего к прохожим с вопросом "Не подскажете как пройти в библиотеку?" :D :D :D
Выдержка - обратная сторона стремительности
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:12

Слева - Василий Перов, "Проводы покойника", 1865 год.
Справа - проводы покойника в современной РФ.
Зображення

За 150 лет пропили даже лошадь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:49

Информационное сообщение
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь - август 2019 года
11.09.2019 16:00
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - август 2019 года составило:
- объем поступивших доходов – 13 255 331,9 млн. рублей или 65,7% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
- исполнение расходов – 10 694 715,6 млн. рублей или 58,5% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом и 55,9% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.
- профицит – 2 560 616,3 млн. рублей.

https://www.minfin.ru/ru/
Доходы, всего за январь - август 2018 года - 12 222 млрд.
Расходы, всего за январь - август 2018 года - 10 261 млрд.
Дефицит (-)/Профицит (+) - 1 961 млрд.
https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/
За год доходы выросли на 1 030 млрд. (8,5%), профицит - на 30,5%
При этом год назад нефтегазовые доходы составляли 5,5 трлн, остальные 6,7 трлн, в этом году нефтегазовые доходы 5,4 трлн. остальные 7,85 трлн.
https://www.vestifinance.ru/infographics/12678
Т.е. рост ненефтегазовых доходов составил 17% при 4-х процентной инфляции! Помнится, кто-то на форуме выставлял грядущий рост НДС с 18-ти до 20% как свидетельство грядущего краха российской экономики. В результате цены сильно не выросли, а вот зависимость от между народной сырьевой коньюнктуры снизилась
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 16:04

  Волгарь написав:Т.е. рост ненефтегазовых доходов составил 17% при 4-х процентной инфляции!


Прекрасно, когда НДС понизили? Ну или пенсионный возраст? Ну хотя бы курс доллара?

Что, ничего не получается? А почему? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 16:06

Как всегда, часы можно сверять. И что, и автобус никогда не опаздывает?
Или Вы до библиотеки пешком ходите, в виде моциона?
Волгарь
 
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