В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Я что-то пропустил, и в РФ уже ввели в действие закон, описанный Салтыковым - Щедриным лет 150 назад - О ВВЕДЕНИИ ЕДИНОМЫСЛИЯ В РОССИИ?
К сожалению, выборку больше делать не из чего, т.к. на форуме только 2 гражданина России с прямо противоположными взглядами,причем один из них в прошлом военный, т.е. в теме.
И не надо. Слава Богу, каждый имеет свое мнение. Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США Дата Объем 06.09.2019 532,7 04.01.2013 537,4 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Самый высокий уровень с января 13-го. К концу года ЗВР РФ, видимо, достигнут 550 млрд. - самого высокого уровня за всю историю, если не считать краткого периода весны -лета 2008-го
Волгарь написав:Потому что библиотеку/или общественный центр, где есть комп, открывают в 10 утра по времени Восточного побережья США (а дома у него нет кабеля безлимитного Интернета - слишком дорого для получателя велфара)
Представляю себе Соммера, метающегося по восточному побережью США без пяти десять по местному времени и пристающего к прохожим с вопросом "Не подскажете как пройти в библиотеку?"
Информационное сообщение Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь - август 2019 года 11.09.2019 16:00
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - август 2019 года составило: - объем поступивших доходов – 13 255 331,9 млн. рублей или 65,7% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; - исполнение расходов – 10 694 715,6 млн. рублей или 58,5% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом и 55,9% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. - профицит – 2 560 616,3 млн. рублей.
https://www.minfin.ru/ru/ Доходы, всего за январь - август 2018 года - 12 222 млрд. Расходы, всего за январь - август 2018 года - 10 261 млрд. Дефицит (-)/Профицит (+) - 1 961 млрд. https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/ За год доходы выросли на 1 030 млрд. (8,5%), профицит - на 30,5% При этом год назад нефтегазовые доходы составляли 5,5 трлн, остальные 6,7 трлн, в этом году нефтегазовые доходы 5,4 трлн. остальные 7,85 трлн. https://www.vestifinance.ru/infographics/12678 Т.е. рост ненефтегазовых доходов составил 17% при 4-х процентной инфляции! Помнится, кто-то на форуме выставлял грядущий рост НДС с 18-ти до 20% как свидетельство грядущего краха российской экономики. В результате цены сильно не выросли, а вот зависимость от между народной сырьевой коньюнктуры снизилась