Додано: Пон 16 вер, 2019 11:49

Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь - август 2019 года

По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - август 2019 года составило:

- объем поступивших доходов – 13 255 331,9 млн. рублей или 65,7% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

- исполнение расходов – 10 694 715,6 млн. рублей или 58,5% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом и 55,9% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

- профицит – 2 560 616,3 млн. рублей.



Доходы, всего за январь - август 2018 года - 12 222 млрд.

Расходы, всего за январь - август 2018 года - 10 261 млрд.

Дефицит (-)/Профицит (+) - 1 961 млрд.

Т.е. рост ненефтегазовых доходов составил 17% при 4-х процентной инфляции!

Информационное сообщение11.09.2019 16:00За год доходы выросли на 1 030 млрд. (8,5%), профицит - на 30,5%При этом год назад нефтегазовые доходы составляли 5,5 трлн, остальные 6,7 трлн, в этом году нефтегазовые доходы 5,4 трлн. остальные 7,85 трлн.Помнится, кто-то на форуме выставлял грядущий рост НДС с 18-ти до 20% как свидетельство грядущего краха российской экономики. В результате цены сильно не выросли, а вот зависимость от между народной сырьевой коньюнктуры снизилась