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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 525526527528
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:24

  shapo написав:
  Волгарь написав:Я что-то пропустил, и в РФ уже ввели в действие закон, описанный Салтыковым - Щедриным лет 150 назад - О ВВЕДЕНИИ ЕДИНОМЫСЛИЯ В РОССИИ?


К сожалению, выборку больше делать не из чего, т.к. на форуме только 2 гражданина России с прямо противоположными взглядами,причем один из них в прошлом военный, т.е. в теме.

И не надо. Слава Богу, каждый имеет свое мнение.
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
06.09.2019 532,7
04.01.2013 537,4
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Самый высокий уровень с января 13-го. К концу года ЗВР РФ, видимо, достигнут 550 млрд. - самого высокого уровня за всю историю, если не считать краткого периода весны -лета 2008-го
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:51

  Волгарь написав:Потому что библиотеку/или общественный центр, где есть комп, открывают в 10 утра по времени Восточного побережья США (а дома у него нет кабеля безлимитного Интернета - слишком дорого для получателя велфара)


Представляю себе Соммера, метающегося по восточному побережью США без пяти десять по местному времени и пристающего к прохожим с вопросом "Не подскажете как пройти в библиотеку?" :D :D :D
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tar-ru
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:12

Слева - Василий Перов, "Проводы покойника", 1865 год.
Справа - проводы покойника в современной РФ.
Зображення

За 150 лет пропили даже лошадь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:49

Информационное сообщение
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь - август 2019 года
11.09.2019 16:00
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - август 2019 года составило:
- объем поступивших доходов – 13 255 331,9 млн. рублей или 65,7% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
- исполнение расходов – 10 694 715,6 млн. рублей или 58,5% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом и 55,9% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.
- профицит – 2 560 616,3 млн. рублей.

https://www.minfin.ru/ru/
Доходы, всего за январь - август 2018 года - 12 222 млрд.
Расходы, всего за январь - август 2018 года - 10 261 млрд.
Дефицит (-)/Профицит (+) - 1 961 млрд.
https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/
За год доходы выросли на 1 030 млрд. (8,5%), профицит - на 30,5%
При этом год назад нефтегазовые доходы составляли 5,5 трлн, остальные 6,7 трлн, в этом году нефтегазовые доходы 5,4 трлн. остальные 7,85 трлн.
https://www.vestifinance.ru/infographics/12678
Т.е. рост ненефтегазовых доходов составил 17% при 4-х процентной инфляции! Помнится, кто-то на форуме выставлял грядущий рост НДС с 18-ти до 20% как свидетельство грядущего краха российской экономики. В результате цены сильно не выросли, а вот зависимость от между народной сырьевой коньюнктуры снизилась
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 16:04

  Волгарь написав:Т.е. рост ненефтегазовых доходов составил 17% при 4-х процентной инфляции!


Прекрасно, когда НДС понизили? Ну или пенсионный возраст? Ну хотя бы курс доллара?

Что, ничего не получается? А почему? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 16:06

Как всегда, часы можно сверять. И что, и автобус никогда не опаздывает?
Или Вы до библиотеки пешком ходите, в виде моциона?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:27

  tar-ru написав:
  Волгарь написав:Потому что библиотеку/или общественный центр, где есть комп, открывают в 10 утра по времени Восточного побережья США (а дома у него нет кабеля безлимитного Интернета - слишком дорого для получателя велфара)


Представляю себе Соммера, метающегося по восточному побережью США без пяти десять по местному времени и пристающего к прохожим с вопросом "Не подскажете как пройти в библиотеку?" :D :D :D


Дорогу в библиотеку, он каждое утро забывает или ходит в разные библиотеки, перебираясь от города к городу на ночных попутках, отбирая по дороге самые негативные новости о России.

P.S. Заинтриговал меня Соммер. :D
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:49

  27661 написав:
  tar-ru написав:
  Волгарь написав:Потому что библиотеку/или общественный центр, где есть комп, открывают в 10 утра по времени Восточного побережья США (а дома у него нет кабеля безлимитного Интернета - слишком дорого для получателя велфара)


Представляю себе Соммера, метающегося по восточному побережью США без пяти десять по местному времени и пристающего к прохожим с вопросом "Не подскажете как пройти в библиотеку?" :D :D :D


Дорогу в библиотеку, он каждое утро забывает или ходит в разные библиотеки, перебираясь от города к городу на ночных попутках, отбирая по дороге самые негативные новости о России.

P.S. Заинтриговал меня Соммер. :D

Если не брать сути самих постов (полная ерунда), то все остальное весьма просто - индивид ВСЕГДА появляется на форуме в 16-00+- несколько минут.
Т.е. его посты связаны со строго определенным временем доступа к Сети.
Обладай человек даже планшетом, такая точность была бы невозможна - значит, это внешнее устройство, доступное в строго определенное время. Очевидно, библиотека или общественный центр, открывающийся в 17-00 по Киеву. Где в Восточном полушарии это возможно? Нигде - нет библиотек, открывающихся в 16-00 по СЕТ. Только на Восточном побережье США в 10-00 по местному времени. Судя потому, что он отсутствовал на форуме 1/5, 4/7, 1/9 - нерабочие дни в США, и наверняка не появится на День Благодарения и 24-29/12 (увидим) эта догадка верна на 100%.
Судя по пользованию внешним устройством, дома нет безлимитного Интернета, т.е. материальные условия достаточно скромные, а судя по характеру постов (отрыжка кухонных разговоров конца 80-х с перенесением ненависти к тогдашнему СССР на современную Россию), мистер Соммер - представитель еврейской эмиграции из СССР или современной Украины, получивший статус беженца, велфар, но не имеющий американской пенсии (т.е. гражданства США - тут могу ошибаться). В возрасте 65+, живущий достаточно замкнуто - будь поблизости родственники помоложе, он хотя бы изредка пользовался их айфоном/айпадом.
НИКАКОЙ ИНТРИГИ
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:34

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:индивид ВСЕГДА появляется на форуме в 16-00+- несколько минут.
Т.е. его посты связаны со строго определенным временем доступа к Сети.
Обладай человек даже планшетом, такая точность была бы невозможна - значит, это внешнее устройство, доступное в строго определенное время. Очевидно, библиотека или общественный центр, открывающийся в 17-00 по Киеву. Где в Восточном полушарии это возможно? Нигде - нет библиотек, открывающихся в 16-00 по СЕТ. Только на Восточном побережье США в 10-00 по местному времени.


А может всё гораздо прозаичнее и Соммер просто-напросто спит до 10:00 по восточному времени. Особенно если учесть, что он может проживать в других часовых поясах, где местное время может быть 9:00, 8:00, 7:00, 6:00, 5:00...
Аналитег не подумал?
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tar-ru
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 14:38

Промышленность под санкциями
Выпуск важнейших видов продукции Январь-август 2019 г.
Приемники телевизионные, млн штук 4,0
Холодильники и морозильники бытовые, млн штук 2,3
Машины стиральные бытовые, млн штук 2,9
Автомобили легковые, тыс. штук 1 010
Автобусы, , тыс. штук 21,7
Средства тыс. штук 95
Электровозы магистральные, штук 223
Вагоны пассажирские железнодорожные, штук 996
Вагоны грузовые магистральные широкой колеи, тыс. штук 51,4
Лифты, тыс. штук 15,7
Насосы центробежные тыс. штук 658
Прокат готовый, млн тонн 41,2
Трубы стальные, млн тонн 8,4
Бензин автомобильный, млн тонн 26,7
Топливо дизельное, млн тонн 51,8
Пластмассы в первичных формах, млн тонн 5,7
Этилен, млн тонн 2,1
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, , млн тонн 1,8
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, млн тонн 3,1
Изделия колбасные, млн тонн 1,5
https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssW ... 04/176.htm
Волгарь
 
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