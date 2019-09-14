В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:индивид ВСЕГДА появляется на форуме в 16-00+- несколько минут. Т.е. его посты связаны со строго определенным временем доступа к Сети. Обладай человек даже планшетом, такая точность была бы невозможна - значит, это внешнее устройство, доступное в строго определенное время. Очевидно, библиотека или общественный центр, открывающийся в 17-00 по Киеву. Где в Восточном полушарии это возможно? Нигде - нет библиотек, открывающихся в 16-00 по СЕТ. Только на Восточном побережье США в 10-00 по местному времени.
А может всё гораздо прозаичнее и Соммер просто-напросто спит до 10:00 по восточному времени. Особенно если учесть, что он может проживать в других часовых поясах, где местное время может быть 9:00, 8:00, 7:00, 6:00, 5:00... Аналитег не подумал?
Если волгарей корежит просто от времени когда я появляюсь на форуме... значит все правильно делаю.
Правда теперь специально надо подгадывать время появления, но это ж мелочи по сравнению с развлечением.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Волгарь написав:.. мистер Соммер - представитель еврейской эмиграции из СССР или современной Украины, получивший статус беженца, велфар, но не имеющий американской пенсии (т.е. гражданства США - тут могу ошибаться). В возрасте 65+, живущий достаточно замкнуто - будь поблизости родственники помоложе, он хотя бы изредка пользовался их айфоном/айпадом.
xерасе дедукция куда заведет! однако, полагаю, все же к евреям сабж отношения не имеет (ну о-о-о-очень мало мне встречалось евреев-мегапатриотов Украины), да и нищий и без родни еврей - это не еврей. украинец-переселенец, ближе к истине. Страна, имхо, Канада - там сильная украинская община, но много наших нищебродов ЗЫ Посмотрел его сообщения и начал сомневаться по поводу Канады - оттуда скорее писал бы на украинском