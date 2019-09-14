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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 526527528529
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:10

  tar-ru написав:
  Волгарь написав:индивид ВСЕГДА появляется на форуме в 16-00+- несколько минут.
Т.е. его посты связаны со строго определенным временем доступа к Сети.
Обладай человек даже планшетом, такая точность была бы невозможна - значит, это внешнее устройство, доступное в строго определенное время. Очевидно, библиотека или общественный центр, открывающийся в 17-00 по Киеву. Где в Восточном полушарии это возможно? Нигде - нет библиотек, открывающихся в 16-00 по СЕТ. Только на Восточном побережье США в 10-00 по местному времени.


А может всё гораздо прозаичнее и Соммер просто-напросто спит до 10:00 по восточному времени. Особенно если учесть, что он может проживать в других часовых поясах, где местное время может быть 9:00, 8:00, 7:00, 6:00, 5:00...
Аналитег не подумал?


Если волгарей корежит просто от времени когда я появляюсь на форуме... значит все правильно делаю.

Правда теперь специально надо подгадывать время появления, но это ж мелочи по сравнению с развлечением. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:23

  Волгарь написав:.. мистер Соммер - представитель еврейской эмиграции из СССР или современной Украины, получивший статус беженца, велфар, но не имеющий американской пенсии (т.е. гражданства США - тут могу ошибаться). В возрасте 65+, живущий достаточно замкнуто - будь поблизости родственники помоложе, он хотя бы изредка пользовался их айфоном/айпадом.

xерасе дедукция куда заведет! :)
однако, полагаю, все же к евреям сабж отношения не имеет (ну о-о-о-очень мало мне встречалось евреев-мегапатриотов Украины), да и нищий и без родни еврей - это не еврей.
украинец-переселенец, ближе к истине. Страна, имхо, Канада - там сильная украинская община, но много наших нищебродов
ЗЫ Посмотрел его сообщения и начал сомневаться по поводу Канады - оттуда скорее писал бы на украинском
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:53

  sequence написав:
  Волгарь написав:.. мистер Соммер - представитель еврейской эмиграции из СССР или современной Украины, получивший статус беженца, велфар, но не имеющий американской пенсии (т.е. гражданства США - тут могу ошибаться). В возрасте 65+, живущий достаточно замкнуто - будь поблизости родственники помоложе, он хотя бы изредка пользовался их айфоном/айпадом.

xерасе дедукция куда заведет! :)
однако, полагаю, все же к евреям сабж отношения не имеет (ну о-о-о-очень мало мне встречалось евреев-мегапатриотов Украины), да и нищий и без родни еврей - это не еврей.
украинец-переселенец, ближе к истине. Страна, имхо, Канада - там сильная украинская община, но много наших нищебродов
ЗЫ Посмотрел его сообщения и начал сомневаться по поводу Канады - оттуда скорее писал бы на украинском

Не Канада - ТОЧНО. В Канаде не празднуют 4-е июля или День труда, в которые наш корреспондент не выходит на связь. Ближайшая проверка - День Благодарения. Насчет евреев (вернее не евреев Вы, скорее всего заблуждаетесь) - есть примеры со знакомыми российскими евреями в Майами, искренне и трепетно любящими свою бывшую. И живут весьма скромно, особых доходов, кроме пенсии (у получивших гражданство) или велфара (у не получивших) нет. А тут факт остается фактом - абонент жестко привязан к 10-00 по времени Восточного побережья США. Т.е. не имеет никаких собственных устройств выхода в Сеть. Для айфона или планшета староват, да и безлимита в доме нет, а почесать языком хочется (а что еще делать? слушать ЭХО МОСКВЫ по Интернету). НИКАКОЙ ДЕДУКЦИИ
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:53

Что еще бросается в глаза - мистер Соммер абсолютно русскоязычный форумчанин. Не смотря на проукраинснкую позицию, он не использует даже тех идиом, которые присутствуют в постах любого харьковчанина или одессита, вроде папередников. Словно последние 28 лет он находится вне информационного пространства Украины. А кто мог уехать из УССР в начале 90-х - почти на 99% евреи (или члены семей, где они присутствовали), у других таких шансов не было.
Да, это, в общем заметно - аргументация как на советской кухне образца 86-го года после двух рюмок водки. Только ненависть к СССР перенесена на современную Россию
Волгарь
 
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