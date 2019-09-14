Додано: Сер 18 вер, 2019 09:53

sequence написав: Волгарь написав: .. мистер Соммер - представитель еврейской эмиграции из СССР или современной Украины, получивший статус беженца, велфар, но не имеющий американской пенсии (т.е. гражданства США - тут могу ошибаться). В возрасте 65+, живущий достаточно замкнуто - будь поблизости родственники помоложе, он хотя бы изредка пользовался их айфоном/айпадом. .. мистер Соммер - представитель еврейской эмиграции из СССР или современной Украины, получивший статус беженца, велфар, но не имеющий американской пенсии (т.е. гражданства США - тут могу ошибаться). В возрасте 65+, живущий достаточно замкнуто - будь поблизости родственники помоложе, он хотя бы изредка пользовался их айфоном/айпадом.

xерасе дедукция куда заведет!

однако, полагаю, все же к евреям сабж отношения не имеет (ну о-о-о-очень мало мне встречалось евреев-мегапатриотов Украины), да и нищий и без родни еврей - это не еврей.

украинец-переселенец, ближе к истине. Страна, имхо, Канада - там сильная украинская община, но много наших нищебродов

ЗЫ Посмотрел его сообщения и начал сомневаться по поводу Канады - оттуда скорее писал бы на украинском xерасе дедукция куда заведет!однако, полагаю, все же к евреям сабж отношения не имеет (ну о-о-о-очень мало мне встречалось евреев-мегапатриотов Украины), да и нищий и без родни еврей - это не еврей.украинец-переселенец, ближе к истине. Страна, имхо, Канада - там сильная украинская община, но много наших нищебродовЗЫ Посмотрел его сообщения и начал сомневаться по поводу Канады - оттуда скорее писал бы на украинском

Не Канада - ТОЧНО. В Канаде не празднуют 4-е июля или День труда, в которые наш корреспондент не выходит на связь. Ближайшая проверка - День Благодарения. Насчет евреев (вернее не евреев Вы, скорее всего заблуждаетесь) - есть примеры со знакомыми российскими евреями в Майами, искренне и трепетно любящими свою бывшую. И живут весьма скромно, особых доходов, кроме пенсии (у получивших гражданство) или велфара (у не получивших) нет. А тут факт остается фактом - абонент жестко привязан к 10-00 по времени Восточного побережья США. Т.е. не имеет никаких собственных устройств выхода в Сеть. Для айфона или планшета староват, да и безлимита в доме нет, а почесать языком хочется (а что еще делать? слушать ЭХО МОСКВЫ по Интернету). НИКАКОЙ ДЕДУКЦИИ