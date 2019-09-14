В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:индивид ВСЕГДА появляется на форуме в 16-00+- несколько минут. Т.е. его посты связаны со строго определенным временем доступа к Сети. Обладай человек даже планшетом, такая точность была бы невозможна - значит, это внешнее устройство, доступное в строго определенное время. Очевидно, библиотека или общественный центр, открывающийся в 17-00 по Киеву. Где в Восточном полушарии это возможно? Нигде - нет библиотек, открывающихся в 16-00 по СЕТ. Только на Восточном побережье США в 10-00 по местному времени.
А может всё гораздо прозаичнее и Соммер просто-напросто спит до 10:00 по восточному времени. Особенно если учесть, что он может проживать в других часовых поясах, где местное время может быть 9:00, 8:00, 7:00, 6:00, 5:00... Аналитег не подумал?
Если волгарей корежит просто от времени когда я появляюсь на форуме... значит все правильно делаю.
Правда теперь специально надо подгадывать время появления, но это ж мелочи по сравнению с развлечением.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Волгарь написав:.. мистер Соммер - представитель еврейской эмиграции из СССР или современной Украины, получивший статус беженца, велфар, но не имеющий американской пенсии (т.е. гражданства США - тут могу ошибаться). В возрасте 65+, живущий достаточно замкнуто - будь поблизости родственники помоложе, он хотя бы изредка пользовался их айфоном/айпадом.
xерасе дедукция куда заведет! однако, полагаю, все же к евреям сабж отношения не имеет (ну о-о-о-очень мало мне встречалось евреев-мегапатриотов Украины), да и нищий и без родни еврей - это не еврей. украинец-переселенец, ближе к истине. Страна, имхо, Канада - там сильная украинская община, но много наших нищебродов ЗЫ Посмотрел его сообщения и начал сомневаться по поводу Канады - оттуда скорее писал бы на украинском
Волгарь написав:.. мистер Соммер - представитель еврейской эмиграции из СССР или современной Украины, получивший статус беженца, велфар, но не имеющий американской пенсии (т.е. гражданства США - тут могу ошибаться). В возрасте 65+, живущий достаточно замкнуто - будь поблизости родственники помоложе, он хотя бы изредка пользовался их айфоном/айпадом.
xерасе дедукция куда заведет! однако, полагаю, все же к евреям сабж отношения не имеет (ну о-о-о-очень мало мне встречалось евреев-мегапатриотов Украины), да и нищий и без родни еврей - это не еврей. украинец-переселенец, ближе к истине. Страна, имхо, Канада - там сильная украинская община, но много наших нищебродов ЗЫ Посмотрел его сообщения и начал сомневаться по поводу Канады - оттуда скорее писал бы на украинском
Не Канада - ТОЧНО. В Канаде не празднуют 4-е июля или День труда, в которые наш корреспондент не выходит на связь. Ближайшая проверка - День Благодарения. Насчет евреев (вернее не евреев Вы, скорее всего заблуждаетесь) - есть примеры со знакомыми российскими евреями в Майами, искренне и трепетно любящими свою бывшую. И живут весьма скромно, особых доходов, кроме пенсии (у получивших гражданство) или велфара (у не получивших) нет. А тут факт остается фактом - абонент жестко привязан к 10-00 по времени Восточного побережья США. Т.е. не имеет никаких собственных устройств выхода в Сеть. Для айфона или планшета староват, да и безлимита в доме нет, а почесать языком хочется (а что еще делать? слушать ЭХО МОСКВЫ по Интернету). НИКАКОЙ ДЕДУКЦИИ
Что еще бросается в глаза - мистер Соммер абсолютно русскоязычный форумчанин. Не смотря на проукраинснкую позицию, он не использует даже тех идиом, которые присутствуют в постах любого харьковчанина или одессита, вроде папередников. Словно последние 28 лет он находится вне информационного пространства Украины. А кто мог уехать из УССР в начале 90-х - почти на 99% евреи (или члены семей, где они присутствовали), у других таких шансов не было. Да, это, в общем заметно - аргументация как на советской кухне образца 86-го года после двух рюмок водки. Только ненависть к СССР перенесена на современную Россию
Ну, вот, Россия и собрала 100 млн. т зерна О ходе уборочных работ в РФ
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации состоянию на 17 сентября 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 36,3 млн га или 77,6% к посевной площади (в 2018 г. – 33,4 млн га), намолочено 100,8 млн тонн зерна (в 2018 г. – 90 млн тонн) при урожайности 27,8 ц/га (в 2018 г. – 26,9 ц/га).
Сегодня, 18 сентября, в Киеве случилась непредвиденная ситуация: выходец из Крыма угрожает взорвать Мост метро и требует прекратить капитуляцию Киевская полиция во главе с руководством в среду вечером прибыла к столичному мосту Метро, который заблокировал неизвестный мужчина, угрожающий взорвать его и правительственные учреждения, передает "ДС"
Волгарь написав: А кто мог уехать из УССР в начале 90-х - почти на 99% евреи (или члены семей, где они присутствовали), у других таких шансов не было.
Не соглашусь. Уехали, правда, в основном из Казахстана и Сибири,2млн сосланных в 1941г поволжских немцев, уехали греки,как сбежавшие в 60-х от черных полковников , так и сосланные в Узбекистан и Казахстан крымские. Начиная с 70-х транзитом через Советскую Армению в США, в основном в Лос-Анжелес ехали сирийские и ливанские армяне и т.д.
Волгарь написав: А кто мог уехать из УССР в начале 90-х - почти на 99% евреи (или члены семей, где они присутствовали), у других таких шансов не было.
Не соглашусь. Уехали, правда, в основном из Казахстана и Сибири,2млн сосланных в 1941г поволжских немцев, уехали греки,как сбежавшие в 60-х от черных полковников , так и сосланные в Узбекистан и Казахстан крымские. Начиная с 70-х транзитом через Советскую Армению в США, в основном в Лос-Анжелес ехали сирийские и ливанские армяне и т.д.
Совершенно верно. Но согласитесь, вряд ли немец (или член немецкой семьи), уехавший из СССР или независимого Казахстана стал бы пастись на украинском финансовом форуме, да еще ВСЕГДА с 17-00 по Киеву (10-00 по NY). Это 100% выходец с Украины, причем реалии последних минимум 25-ти лет в стране для него прошли стороной. Согласитесь, что в начале 90-х в США мог уехать с вероятностью 95+% почти исключительно Ваш соплеменник. Ну, да Бог с ним. Дело ведь не в личности, а в постах. А они, увы, как правило, не несут никакой информации, заслуживающей внимания.