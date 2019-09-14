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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 527528529530
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:40

  Волгарь написав:Это 100% выходец с Украины, причем реалии последних минимум 25-ти лет в стране для него прошли стороной. Согласитесь, что в начале 90-х в США мог уехать с вероятностью 95+% почти исключительно Ваш соплеменник.


В начале 90-х из Украины в США ехало очень мало евреев - исключительно к близким родственникам.
Основной поток в почти 1 млн человек Нативом ( чем часто хвастается Яшка Кедми у Соловьева)был по согласованию с США перенаправлен не через Вену как в 70-80-е, а через Румынию прямо в Израиль.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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