В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Это 100% выходец с Украины, причем реалии последних минимум 25-ти лет в стране для него прошли стороной. Согласитесь, что в начале 90-х в США мог уехать с вероятностью 95+% почти исключительно Ваш соплеменник.
В начале 90-х из Украины в США ехало очень мало евреев - исключительно к близким родственникам. Основной поток в почти 1 млн человек Нативом ( чем часто хвастается Яшка Кедми у Соловьева)был по согласованию с США перенаправлен не через Вену как в 70-80-е, а через Румынию прямо в Израиль.