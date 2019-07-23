Shram написав:

shapo написав: О стройках у вас неправильное представление. Те подсобники из Узбекистана и Таджикистана плохо понимающие русский язык которые у вас трудятся на стройках не способны ничего построить в принципе, т.к. они работают подсобниками.

Квалифицированную работу строителей выполняют в Москве украинцы, О стройках у вас неправильное представление. Те подсобники из Узбекистана и Таджикистана плохо понимающие русский язык которые у вас трудятся на стройках не способны ничего построить в принципе, т.к. они работают подсобниками.Квалифицированную работу строителей выполняют в Москве украинцы,

Думаю не стоит думать что таджики и узбеки это конченные идиоты и безрукие варвары. Нормальные люди, достаточно образованные, вполне обучаемые и зачастую работающие на порядок усерднее и аккуратнее и русских, и украинцев, и белорусов.Берут их чаще всего на черные и грязные работы не от того что те "тупые". А от того что они готовы за эти деньги на таких работах работать.Более того, судя по темпам развития Узбекистана (+4-+6% ВВП ежегодно) и темпам деградации Украины, то явно что-то не то именно с населением последней.