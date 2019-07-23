В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Волгарь написав:Это 100% выходец с Украины, причем реалии последних минимум 25-ти лет в стране для него прошли стороной. Согласитесь, что в начале 90-х в США мог уехать с вероятностью 95+% почти исключительно Ваш соплеменник.
В начале 90-х из Украины в США ехало очень мало евреев - исключительно к близким родственникам. Основной поток в почти 1 млн человек Нативом ( чем часто хвастается Яшка Кедми у Соловьева)был по согласованию с США перенаправлен не через Вену как в 70-80-е, а через Румынию прямо в Израиль.
That’s not the only reason for the current wave of immigration: among other causes are economic woes and a persistent crime problem. Yet many observers and immigrants see those issues as merely contributing factors to an exodus pushed largely by the significant deterioration in personal freedoms under President Vladimir Putin, a phenomenon some have begun to call the “Putin aliyah.”
shapo написав:https://www.jta.org/2019/09/17/global/with-putin-cracking-down-on-democracy-russian-jews-are-increasingly-moving-to-israel Since 2015, nearly 40,000 of them have arrived in Israel. In the entire decade prior to 2015, only 36,784 Russian Jews had come.
That’s not the only reason for the current wave of immigration: among other causes are economic woes and a persistent crime problem. Yet many observers and immigrants see those issues as merely contributing factors to an exodus pushed largely by the significant deterioration in personal freedoms under President Vladimir Putin, a phenomenon some have begun to call the “Putin aliyah.”
В РФ мигрантов приезжает больше,чем выезжает из страны.
shapo написав:https://www.jta.org/2019/09/17/global/with-putin-cracking-down-on-democracy-russian-jews-are-increasingly-moving-to-israel Since 2015, nearly 40,000 of them have arrived in Israel. In the entire decade prior to 2015, only 36,784 Russian Jews had come.
That’s not the only reason for the current wave of immigration: among other causes are economic woes and a persistent crime problem. Yet many observers and immigrants see those issues as merely contributing factors to an exodus pushed largely by the significant deterioration in personal freedoms under President Vladimir Putin, a phenomenon some have begun to call the “Putin aliyah.”
В РФ мигрантов приезжает больше,чем выезжает из страны.
Вот только качество мигрантов совсем другое, т. к. образованные закончились в 90е когда из бывших республик шёл 9й вал
shapo написав:https://www.jta.org/2019/09/17/global/with-putin-cracking-down-on-democracy-russian-jews-are-increasingly-moving-to-israel Since 2015, nearly 40,000 of them have arrived in Israel. In the entire decade prior to 2015, only 36,784 Russian Jews had come.
That’s not the only reason for the current wave of immigration: among other causes are economic woes and a persistent crime problem. Yet many observers and immigrants see those issues as merely contributing factors to an exodus pushed largely by the significant deterioration in personal freedoms under President Vladimir Putin, a phenomenon some have begun to call the “Putin aliyah.”
В РФ мигрантов приезжает больше,чем выезжает из страны.
Вот только качество мигрантов совсем другое, т. к. образованные закончились в 90е когда из бывших республик шёл 9й вал
Для работы на стройках самое то. Вы считаете,что на фото в приведенной вами статье ,из РФ уезжают профессорши?
shapo написав:Вот только качество мигрантов совсем другое, т. к. образованные закончились в 90е когда из бывших республик шёл 9й вал
Для работы на стройках самое то. Вы считаете,что на фото в приведенной вами статье ,из РФ уезжают профессорши?
Ну,как минимум. высшее образование у них есть. О стройках у вас неправильное представление. Те подсобники из Узбекистана и Таджикистана плохо понимающие русский язык которые у вас трудятся на стройках не способны ничего построить в принципе, т.к. они работают подсобниками. Квалифицированную работу строителей выполняют в Москве украинцы, а на механизмы - от крана до экскаватора- садят почему-то армян ( инфа от заробитчанина из Москвы).
shapo написав:О стройках у вас неправильное представление. Те подсобники из Узбекистана и Таджикистана плохо понимающие русский язык которые у вас трудятся на стройках не способны ничего построить в принципе, т.к. они работают подсобниками. Квалифицированную работу строителей выполняют в Москве украинцы,
Думаю не стоит думать что таджики и узбеки это конченные идиоты и безрукие варвары. Нормальные люди, достаточно образованные, вполне обучаемые и зачастую работающие на порядок усерднее и аккуратнее и русских, и украинцев, и белорусов. Берут их чаще всего на черные и грязные работы не от того что те "тупые". А от того что они готовы за эти деньги на таких работах работать. Более того, судя по темпам развития Узбекистана (+4-+6% ВВП ежегодно) и темпам деградации Украины, то явно что-то не то именно с населением последней.
1) Образованные узбеки не едут в Россию гастерами, а ищут и находят применение у себя на родине. 2) Рождаемость в Узбекистане всегда было высокой. В советские времена семья с 3 детьми рассматривалась как минимум. В городах средняя семья состояла из 5, в кишлаках - из 10 детей.ВВП Узбекистна растет потому, что в 90-е упало ниже плинтуса.
shapo написав:Вот только качество мигрантов совсем другое, т. к. образованные закончились в 90е когда из бывших республик шёл 9й вал
Для работы на стройках самое то. Вы считаете,что на фото в приведенной вами статье ,из РФ уезжают профессорши?
Ну,как минимум. высшее образование у них есть. О стройках у вас неправильное представление. Те подсобники из Узбекистана и Таджикистана плохо понимающие русский язык которые у вас трудятся на стройках не способны ничего построить в принципе, т.к. они работают подсобниками. Квалифицированную работу строителей выполняют в Москве украинцы, а на механизмы - от крана до экскаватора- садят почему-то армян ( инфа от заробитчанина из Москвы).
Что мешает украинцам и армянам выполнять высококвалифицированную работу у себя в стране на стройках?
shapo написав:О стройках у вас неправильное представление. Те подсобники из Узбекистана и Таджикистана плохо понимающие русский язык которые у вас трудятся на стройках не способны ничего построить в принципе, т.к. они работают подсобниками. Квалифицированную работу строителей выполняют в Москве украинцы,
Думаю не стоит думать что таджики и узбеки это конченные идиоты и безрукие варвары. Нормальные люди, достаточно образованные, вполне обучаемые и зачастую работающие на порядок усерднее и аккуратнее и русских, и украинцев, и белорусов. Берут их чаще всего на черные и грязные работы не от того что те "тупые". А от того что они готовы за эти деньги на таких работах работать. Более того, судя по темпам развития Узбекистана (+4-+6% ВВП ежегодно) и темпам деградации Украины, то явно что-то не то именно с населением последней.
1) Образованные узбеки не едут в Россию гастерами, а ищут и находят применение у себя на родине.
У вас широкие познания по образовательному срезу мигрантов из Средней Азии.