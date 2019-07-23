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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 528529530531
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 13:25

  ceba написав:Что мешает украинцам и армянам выполнять высококвалифицированную работу у себя в стране на стройках?
Я не знаю що там в Арменії...,але в Україні працює і сплачує податки з зарплати- 12 млн (це офіційні данні)
За межами України працює - 3 млн
Так як в світі глобалізація-то ніхто не вимагає щоб кількість працюючих всередині держави становила 100,1% від спискового складу населення.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 13:36

  budivelnik написав:
  ceba написав:Что мешает украинцам и армянам выполнять высококвалифицированную работу у себя в стране на стройках?
Я не знаю що там в Арменії...,але в Україні працює і сплачує податки з зарплати- 12 млн (це офіційні данні)
За межами України працює - 3 млн
Так як в світі глобалізація-то ніхто не вимагає щоб кількість працюючих всередині держави становила 100,1% від спискового складу населення.
Украинское правительство должно запретить украинцам работать в стране агрессора,иначе это какой-то коллаборационизм. Или вы в этом месте вместо санкций рыбу заворачиваете?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 14:05

  shapo написав:
  Shram написав:Думаю не стоит думать что таджики и узбеки это конченные идиоты и безрукие варвары. Нормальные люди, достаточно образованные, вполне обучаемые и зачастую работающие на порядок усерднее и аккуратнее и русских, и украинцев, и белорусов.
Берут их чаще всего на черные и грязные работы не от того что те "тупые". А от того что они готовы за эти деньги на таких работах работать.
Более того, судя по темпам развития Узбекистана (+4-+6% ВВП ежегодно) и темпам деградации Украины, то явно что-то не то именно с населением последней.


1) Образованные узбеки не едут в Россию гастерами, а ищут и находят применение у себя на родине.
2) Рождаемость в Узбекистане всегда было высокой. В советские времена семья с 3 детьми рассматривалась как минимум. В городах средняя семья состояла из 5, в кишлаках - из 10 детей.ВВП Узбекистна растет потому, что в 90-е упало ниже плинтуса.


1)Валят из Узбекистана на заработки и образованные и необразованные. Потому как ТАМ могут получить куда как большие деньги чем ТУТ. Это одинаково касается любой страны, в том числе и Украины. Вы же не будете утверждать что из Украины валят только неквалифицированные, а квалифицированные - как у вас - "ищут и находят применение у себя на родине."
2)При чем тут рождаемость и ВВП?
3) Мой пост на который вы отвечали,"загадочно" исчез. Видать модераторам не нравится когда сравнивают Украину и Узбекистан.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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  #<1 ... 528529530531
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