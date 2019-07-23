Додано: Нед 22 вер, 2019 14:53

Shram написав: 1)Валят из Узбекистана на заработки и образованные и необразованные. Потому как ТАМ могут получить куда как большие деньги чем ТУТ. Это одинаково касается любой страны, в том числе и Украины. Вы же не будете утверждать что из Украины валят только неквалифицированные, а квалифицированные - как у вас - "ищут и находят применение у себя на родине."

2)При чем тут рождаемость и ВВП?

3) Мой пост на который вы отвечали,"загадочно" исчез. Видать модераторам не нравится когда сравнивают Украину и Узбекистан. 1)Валят из Узбекистана на заработки и образованные и необразованные. Потому как ТАМ могут получить куда как большие деньги чем ТУТ. Это одинаково касается любой страны, в том числе и Украины. Вы же не будете утверждать что из Украины валят только неквалифицированные, а квалифицированные - как у вас - "ищут и находят применение у себя на родине."2)При чем тут рождаемость и ВВП?3) Мой пост на который вы отвечали,"загадочно" исчез. Видать модераторам не нравится когда сравнивают Украину и Узбекистан.

Я вам дал расклад на стройках Москвы кто и чем занимается.Естественно, из любой республики едут и люди с образованием, поэтому не все азербайджанцы торгуют на рынках, есть и в бизнесе, и в НИИ, не все армяне работают крановщиками, есть и в страховых компаниях, и в банках, и украинцев полно уехало и прорабов, и проектантов, в т.ч. мои знакомые из Киевметротоннельпроект проектировать московское метро ( киевское никому не нужно).Что касается узбеков, то они слишком любят свою землю и уезжают только от безысходности и невозможности прокормить свою семью. А т.к. семьи там всегда были большие, (к вопросу о рождаемости) то узбеки ездили торговать в Россию еще при СССР как западенцы и армяне в Сибирь и Казахстан на шабашку.Уехать в другое место с упавшим уровнем образования во всех бывших республиках сейчас не так и просто.Да и в любой стране пока эмигрант выполняет работу которую не будет делать местный к нему относятся снисходительно,но когда он начинает подниматься над аборигенами ему вспомнят кто он и откуда приехал.Поэтому с высшим образованием априори тяжело перемещаться.