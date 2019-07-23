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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 вер, 2019 13:25
ceba написав:
Что мешает украинцам и армянам выполнять высококвалифицированную работу у себя в стране на стройках?
Я не знаю що там в Арменії...,але в Україні працює і сплачує податки з зарплати- 12 млн (це офіційні данні)
За межами України працює - 3 млн
Так як в світі глобалізація-то ніхто не вимагає щоб кількість працюючих всередині держави становила 100,1% від спискового складу населення.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 22 вер, 2019 13:36
budivelnik написав: ceba написав:
Что мешает украинцам и армянам выполнять высококвалифицированную работу у себя в стране на стройках?
Я не знаю що там в Арменії...,але в Україні працює і сплачує податки з зарплати- 12 млн (це офіційні данні)
За межами України працює - 3 млн
Так як в світі глобалізація-то ніхто не вимагає щоб кількість працюючих всередині держави становила 100,1% від спискового складу населення.
Украинское правительство должно запретить украинцам работать в стране агрессора,иначе это какой-то коллаборационизм. Или вы в этом месте вместо санкций рыбу заворачиваете?
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ceba
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Додано: Нед 22 вер, 2019 14:05
shapo написав: Shram написав:
Думаю не стоит думать что таджики и узбеки это конченные идиоты и безрукие варвары. Нормальные люди, достаточно образованные, вполне обучаемые и зачастую работающие на порядок усерднее и аккуратнее и русских, и украинцев, и белорусов.
Берут их чаще всего на черные и грязные работы не от того что те "тупые". А от того что они готовы за эти деньги на таких работах работать.
Более того, судя по темпам развития Узбекистана (+4-+6% ВВП ежегодно) и темпам деградации Украины, то явно что-то не то именно с населением последней.
1) Образованные узбеки не едут в Россию гастерами, а ищут и находят применение у себя на родине.
2) Рождаемость в Узбекистане всегда было высокой. В советские времена семья с 3 детьми рассматривалась как минимум. В городах средняя семья состояла из 5, в кишлаках - из 10 детей.ВВП Узбекистна растет потому, что в 90-е упало ниже плинтуса.
1)Валят из Узбекистана на заработки и образованные и необразованные. Потому как ТАМ могут получить куда как большие деньги чем ТУТ. Это одинаково касается любой страны, в том числе и Украины. Вы же не будете утверждать что из Украины валят только неквалифицированные, а квалифицированные - как у вас - "ищут и находят применение у себя на родине."
2)При чем тут рождаемость и ВВП?
3) Мой пост на который вы отвечали,"загадочно" исчез. Видать модераторам не нравится когда сравнивают Украину и Узбекистан.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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1
Додано: Нед 22 вер, 2019 14:53
Shram написав:
1)Валят из Узбекистана на заработки и образованные и необразованные. Потому как ТАМ могут получить куда как большие деньги чем ТУТ. Это одинаково касается любой страны, в том числе и Украины. Вы же не будете утверждать что из Украины валят только неквалифицированные, а квалифицированные - как у вас - "ищут и находят применение у себя на родине."
2)При чем тут рождаемость и ВВП?
3) Мой пост на который вы отвечали,"загадочно" исчез. Видать модераторам не нравится когда сравнивают Украину и Узбекистан.
Я вам дал расклад на стройках Москвы кто и чем занимается.
Естественно, из любой республики едут и люди с образованием, поэтому не все азербайджанцы торгуют на рынках, есть и в бизнесе, и в НИИ, не все армяне работают крановщиками, есть и в страховых компаниях, и в банках, и украинцев полно уехало и прорабов, и проектантов, в т.ч. мои знакомые из Киевметротоннельпроект проектировать московское метро ( киевское никому не нужно).
Что касается узбеков, то они слишком любят свою землю и уезжают только от безысходности и невозможности прокормить свою семью. А т.к. семьи там всегда были большие, (к вопросу о рождаемости) то узбеки ездили торговать в Россию еще при СССР как западенцы и армяне в Сибирь и Казахстан на шабашку.
Уехать в другое место с упавшим уровнем образования во всех бывших республиках сейчас не так и просто.
Да и в любой стране пока эмигрант выполняет работу которую не будет делать местный к нему относятся снисходительно,но когда он начинает подниматься над аборигенами ему вспомнят кто он и откуда приехал.
Поэтому с высшим образованием априори тяжело перемещаться.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 18:23
ceba написав: budivelnik написав: ceba написав:
Что мешает украинцам и армянам выполнять высококвалифицированную работу у себя в стране на стройках?
Я не знаю що там в Арменії...,але в Україні працює і сплачує податки з зарплати- 12 млн (це офіційні данні)
За межами України працює - 3 млн
Так як в світі глобалізація-то ніхто не вимагає щоб кількість працюючих всередині держави становила 100,1% від спискового складу населення.
Украинское правительство должно запретить украинцам работать в стране агрессора,иначе это какой-то коллаборационизм. Или вы в этом месте вместо санкций рыбу заворачиваете?
1 Давайте ви не будете розказувати українській владі що вона повинна робити
2 На протязі останніх чотирьох років кількість українських заробітчан з територій відмінних від Криму і ОРДЛО -в росії зменшилась в 5-10 разів, таким чином вводити якісь заборони вже не доцільно-люди самі розібрались що переорієнтазія з ринку росії на ринок ЄС-їм вигідніша
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 22 вер, 2019 18:58
budivelnik написав:
2 На протязі останніх чотирьох років кількість українських заробітчан з територій відмінних від Криму і ОРДЛО -в росії зменшилась в 5-10 разів, таким чином вводити якісь заборони вже не доцільно-люди самі розібрались що переорієнтазія з ринку росії на ринок ЄС-їм вигідніша
Откуда цифры, тем более отличающиеся в 2 раза - 5-10?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 22 вер, 2019 20:46
shapo написав: budivelnik написав:
2 На протязі останніх чотирьох років кількість українських заробітчан з територій відмінних від Криму і ОРДЛО -в росії зменшилась в 5-10 разів, таким чином вводити якісь заборони вже не доцільно-люди самі розібрались що переорієнтазія з ринку росії на ринок ЄС-їм вигідніша
Откуда цифры, тем более отличающиеся в 2 раза - 5-10?
1 Офіційні цифри від міграційної служби росії-140 000 заробітчан з України ( кримчан і ОРДЛОвців вони не враховують)
2 Особисто я вважаю що цифра занижена в 2 рази
3 Виходячи з пунктів 1 і 2 - я змушений був привести діпазон кратний двом
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 23 вер, 2019 06:54
budivelnik написав: ceba написав:
Украинское правительство должно запретить украинцам работать в стране агрессора,иначе это какой-то коллаборационизм. Или вы в этом месте вместо санкций рыбу заворачиваете?
1 Давайте ви не будете розказувати українській владі що вона повинна робити
2 На протязі останніх чотирьох років кількість українських заробітчан з територій відмінних від Криму і ОРДЛО -в росії зменшилась в 5-10 разів, таким чином вводити якісь заборони вже не доцільно-люди самі розібрались що переорієнтазія з ринку росії на ринок ЄС-їм вигідніша
На сколько я понял, каждый гражданин Украины ищет личную выгоду и эта выгода имеет приоритет перед выгодой самого государства. Строят в РФ, строят в ЕС,а когда вам будет выгодно строить у себя в стране?
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ceba
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