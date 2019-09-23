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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 529530531532
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:26

  budivelnik написав:
  ceba написав: А ты все о туалетах,по видимому, это у тебя наболевший вопрос. Теперь расскажи мне ,когда вы сами перегоните кацапстан по качеству жизни? Тридцать лет назад я уже слышал о жизни как во Франции,теперь в словооборот пошла Польша.
Ми ніколи не жили гірше кацапстану і не живемо зараз.
Те що в доларах там виходить краще-не говорить про те що так є насправді, по тій простій причині що особисто ти не можеш отримувати кошти витрачені на сірії,масмедіа,підкупи політиків.снаряди ,ракети і так далі....
Відніми від ВВП росії ці всі неефективні витрати і побачиш що на простого кацапа не так вже й багато залишається.
На заработки едите , это типа, помогать ликвидировать разруху в России,а у себя мост в Киеве некогда построить.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:42

  budivelnik написав:1 Давайте ви не будете розказувати українській владі що вона повинна робити
2 На протязі останніх чотирьох років кількість українських заробітчан з територій відмінних від Криму і ОРДЛО -в росії зменшилась в 5-10 разів, таким чином вводити якісь заборони вже не доцільно-люди самі розібрались що переорієнтазія з ринку росії на ринок ЄС-їм вигідніша


До сих пор, несмотря на запрет авиосообщения с РФ, там больше украинцев чем в Польше.
И дело не в ненависти к РФ и любви к ЕС, а в языковом и культурном барьере.
По поводу уровня жизни, так я бы не сказал что в Украине ниже уровень жизни чем в Польше.
Это , смотря на свой уровень жизни в Киеве и уровень жизни кума во Вроцлаве. А вот если сравнить с одноклассником в Москве, то мой уровень уже гораздо ниже.

P.S. А вот если посмотреть на дороги, то ЕС -- лидер, РФ - чуть хуже (Европейская часть), а Украина -- считает дороги устаревшей составляющей государства в 21 веке смартфонов и гиперлупов. :D
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  #<1 ... 529530531532
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