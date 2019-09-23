budivelnik написав:
1 Давайте ви не будете розказувати українській владі що вона повинна робити
2 На протязі останніх чотирьох років кількість українських заробітчан з територій відмінних від Криму і ОРДЛО -в росії зменшилась в 5-10 разів, таким чином вводити якісь заборони вже не доцільно-люди самі розібрались що переорієнтазія з ринку росії на ринок ЄС-їм вигідніша
До сих пор, несмотря на запрет авиосообщения с РФ, там больше украинцев чем в Польше.
И дело не в ненависти к РФ и любви к ЕС, а в языковом и культурном барьере.
По поводу уровня жизни, так я бы не сказал что в Украине ниже уровень жизни чем в Польше.
Это , смотря на свой уровень жизни в Киеве и уровень жизни кума во Вроцлаве. А вот если сравнить с одноклассником в Москве, то мой уровень уже гораздо ниже.
P.S. А вот если посмотреть на дороги, то ЕС -- лидер, РФ - чуть хуже (Европейская часть), а Украина -- считает дороги устаревшей составляющей государства в 21 веке смартфонов и гиперлупов.