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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 529530531532
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:26

  budivelnik написав:
  ceba написав: А ты все о туалетах,по видимому, это у тебя наболевший вопрос. Теперь расскажи мне ,когда вы сами перегоните кацапстан по качеству жизни? Тридцать лет назад я уже слышал о жизни как во Франции,теперь в словооборот пошла Польша.
Ми ніколи не жили гірше кацапстану і не живемо зараз.
Те що в доларах там виходить краще-не говорить про те що так є насправді, по тій простій причині що особисто ти не можеш отримувати кошти витрачені на сірії,масмедіа,підкупи політиків.снаряди ,ракети і так далі....
Відніми від ВВП росії ці всі неефективні витрати і побачиш що на простого кацапа не так вже й багато залишається.
На заработки едите , это типа, помогать ликвидировать разруху в России,а у себя мост в Киеве некогда построить.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:42

  budivelnik написав:1 Давайте ви не будете розказувати українській владі що вона повинна робити
2 На протязі останніх чотирьох років кількість українських заробітчан з територій відмінних від Криму і ОРДЛО -в росії зменшилась в 5-10 разів, таким чином вводити якісь заборони вже не доцільно-люди самі розібрались що переорієнтазія з ринку росії на ринок ЄС-їм вигідніша


До сих пор, несмотря на запрет авиосообщения с РФ, там больше украинцев чем в Польше.
И дело не в ненависти к РФ и любви к ЕС, а в языковом и культурном барьере.
По поводу уровня жизни, так я бы не сказал что в Украине ниже уровень жизни чем в Польше.
Это , смотря на свой уровень жизни в Киеве и уровень жизни кума во Вроцлаве. А вот если сравнить с одноклассником в Москве, то мой уровень уже гораздо ниже.

P.S. А вот если посмотреть на дороги, то ЕС -- лидер, РФ - чуть хуже (Европейская часть), а Украина -- считает дороги, устаревшей составляющей государства в 21 веке смартфонов и гиперлупов. :D
27661
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:00

  ceba написав:
  budivelnik написав:
  ceba написав: А ты все о туалетах,по видимому, это у тебя наболевший вопрос. Теперь расскажи мне ,когда вы сами перегоните кацапстан по качеству жизни? Тридцать лет назад я уже слышал о жизни как во Франции,теперь в словооборот пошла Польша.
Ми ніколи не жили гірше кацапстану і не живемо зараз.
Те що в доларах там виходить краще-не говорить про те що так є насправді, по тій простій причині що особисто ти не можеш отримувати кошти витрачені на сірії,масмедіа,підкупи політиків.снаряди ,ракети і так далі....
Відніми від ВВП росії ці всі неефективні витрати і побачиш що на простого кацапа не так вже й багато залишається.
На заработки едите , это типа, помогать ликвидировать разруху в России,а у себя мост в Киеве некогда построить.
Про заробітки на росію-
1 Тобі вже відповіла російська міграційна служба - 140 000 офіційно зареєстрованих заробітчан з України - це близько 1% від працюючих в Україні.
Завжди є 1% який щось не влаштовує ...
2 Це москалики витрачають сотні мільярдів для ротенберга щоб збудувати міст який приєднає 2-3 млн мешканців до метрополії - нам такі понти не потрібні
3 Україна не претендує на світову гегемонію бо в неї своїх справ хоч греблю гати
А чому москалики світовий порядок пробують змінити а забезпечити власне населення тим що було нормою у 19-тому столітті для німців - в себе в 21 -му так і не зробили
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:03

  27661 написав:
До сих пор, несмотря на запрет авиосообщения с РФ, там больше украинцев чем в Польше.
И дело не в ненависти к РФ и любви к ЕС, а в языковом и культурном барьере.
По поводу уровня жизни, так я бы не сказал что в Украине ниже уровень жизни чем в Польше.
Это , смотря на свой уровень жизни в Киеве и уровень жизни кума во Вроцлаве. А вот если сравнить с одноклассником в Москве, то мой уровень уже гораздо ниже.

P.S. А вот если посмотреть на дороги, то ЕС -- лидер, РФ - чуть хуже (Европейская часть), а Украина -- считает дороги, устаревшей составляющей государства в 21 веке смартфонов и гиперлупов. :D
Уровень жизни это понятие,на мой взгляд, относительное. У меня есть знакомый ему под 70 лет, женат на украинке(подруге моей сестры) и проживающий в Швейцарии. Он владелец небольшого ресторана , но живет на съемной квартире,как говорит его жена, в полторы комнаты. Чета из Швейцарии часто приезжает на Украину, всегда бывают у моей сестры, а вот сестру в Швейцарию не приглашают, как они говорят :"у нас негде вас у себя принять". Зубы швейцарец вставлял себе в Киеве,ибо у них это в 5 раз дороже. Так я бы не сказал,что уровень жизни в Швейцарии на много выше чем на Украине. Это даже сам швейцарец подтверждал, сетуя только на неухоженные дома и улицы в украинских городах.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:21

  ceba написав:
  27661 написав:Так я бы не сказал,что уровень жизни в Швейцарии на много выше чем на Украине.

Ого... А в России выше чем в Украине?
Либертарианец
Jorj
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:29

  Jorj написав:
  ceba написав:
  27661 написав:Так я бы не сказал,что уровень жизни в Швейцарии на много выше чем на Украине.

Ого... А в России выше чем в Украине?
Это как тебе будет угодно и смотря, что с чем сравнивать.
ceba
 
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  #<1 ... 529530531532
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