Додано: Вів 24 вер, 2019 16:03

27661 написав:

До сих пор, несмотря на запрет авиосообщения с РФ, там больше украинцев чем в Польше.

И дело не в ненависти к РФ и любви к ЕС, а в языковом и культурном барьере.

По поводу уровня жизни, так я бы не сказал что в Украине ниже уровень жизни чем в Польше.

Это , смотря на свой уровень жизни в Киеве и уровень жизни кума во Вроцлаве. А вот если сравнить с одноклассником в Москве, то мой уровень уже гораздо ниже.



P.S. А вот если посмотреть на дороги, то ЕС -- лидер, РФ - чуть хуже (Европейская часть), а Украина -- считает дороги, устаревшей составляющей государства в 21 веке смартфонов и гиперлупов. До сих пор, несмотря на запрет авиосообщения с РФ, там больше украинцев чем в Польше.И дело не в ненависти к РФ и любви к ЕС, а в языковом и культурном барьере.По поводу уровня жизни, так я бы не сказал что в Украине ниже уровень жизни чем в Польше.Это , смотря на свой уровень жизни в Киеве и уровень жизни кума во Вроцлаве. А вот если сравнить с одноклассником в Москве, то мой уровень уже гораздо ниже.P.S. А вот если посмотреть на дороги, то ЕС -- лидер, РФ - чуть хуже (Европейская часть), а Украина -- считает дороги, устаревшей составляющей государства в 21 веке смартфонов и гиперлупов.

Уровень жизни это понятие,на мой взгляд, относительное. У меня есть знакомый ему под 70 лет, женат на украинке(подруге моей сестры) и проживающий в Швейцарии. Он владелец небольшого ресторана , но живет на съемной квартире,как говорит его жена, в полторы комнаты. Чета из Швейцарии часто приезжает на Украину, всегда бывают у моей сестры, а вот сестру в Швейцарию не приглашают, как они говорят :"у нас негде вас у себя принять". Зубы швейцарец вставлял себе в Киеве,ибо у них это в 5 раз дороже. Так я бы не сказал,что уровень жизни в Швейцарии на много выше чем на Украине. Это даже сам швейцарец подтверждал, сетуя только на неухоженные дома и улицы в украинских городах.