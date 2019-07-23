В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав: А ты все о туалетах,по видимому, это у тебя наболевший вопрос. Теперь расскажи мне ,когда вы сами перегоните кацапстан по качеству жизни? Тридцать лет назад я уже слышал о жизни как во Франции,теперь в словооборот пошла Польша.
Ми ніколи не жили гірше кацапстану і не живемо зараз. Те що в доларах там виходить краще-не говорить про те що так є насправді, по тій простій причині що особисто ти не можеш отримувати кошти витрачені на сірії,масмедіа,підкупи політиків.снаряди ,ракети і так далі.... Відніми від ВВП росії ці всі неефективні витрати і побачиш що на простого кацапа не так вже й багато залишається.
На заработки едите , это типа, помогать ликвидировать разруху в России,а у себя мост в Киеве некогда построить.
budivelnik написав:1 Давайте ви не будете розказувати українській владі що вона повинна робити 2 На протязі останніх чотирьох років кількість українських заробітчан з територій відмінних від Криму і ОРДЛО -в росії зменшилась в 5-10 разів, таким чином вводити якісь заборони вже не доцільно-люди самі розібрались що переорієнтазія з ринку росії на ринок ЄС-їм вигідніша
До сих пор, несмотря на запрет авиосообщения с РФ, там больше украинцев чем в Польше. И дело не в ненависти к РФ и любви к ЕС, а в языковом и культурном барьере. По поводу уровня жизни, так я бы не сказал что в Украине ниже уровень жизни чем в Польше. Это , смотря на свой уровень жизни в Киеве и уровень жизни кума во Вроцлаве. А вот если сравнить с одноклассником в Москве, то мой уровень уже гораздо ниже.
P.S. А вот если посмотреть на дороги, то ЕС -- лидер, РФ - чуть хуже (Европейская часть), а Украина -- считает дороги, устаревшей составляющей государства в 21 веке смартфонов и гиперлупов.
ceba написав: А ты все о туалетах,по видимому, это у тебя наболевший вопрос. Теперь расскажи мне ,когда вы сами перегоните кацапстан по качеству жизни? Тридцать лет назад я уже слышал о жизни как во Франции,теперь в словооборот пошла Польша.
Ми ніколи не жили гірше кацапстану і не живемо зараз. Те що в доларах там виходить краще-не говорить про те що так є насправді, по тій простій причині що особисто ти не можеш отримувати кошти витрачені на сірії,масмедіа,підкупи політиків.снаряди ,ракети і так далі.... Відніми від ВВП росії ці всі неефективні витрати і побачиш що на простого кацапа не так вже й багато залишається.
На заработки едите , это типа, помогать ликвидировать разруху в России,а у себя мост в Киеве некогда построить.
Про заробітки на росію- 1 Тобі вже відповіла російська міграційна служба - 140 000 офіційно зареєстрованих заробітчан з України - це близько 1% від працюючих в Україні. Завжди є 1% який щось не влаштовує ... 2 Це москалики витрачають сотні мільярдів для ротенберга щоб збудувати міст який приєднає 2-3 млн мешканців до метрополії - нам такі понти не потрібні 3 Україна не претендує на світову гегемонію бо в неї своїх справ хоч греблю гати А чому москалики світовий порядок пробують змінити а забезпечити власне населення тим що було нормою у 19-тому столітті для німців - в себе в 21 -му так і не зробили
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
27661 написав: До сих пор, несмотря на запрет авиосообщения с РФ, там больше украинцев чем в Польше. И дело не в ненависти к РФ и любви к ЕС, а в языковом и культурном барьере. По поводу уровня жизни, так я бы не сказал что в Украине ниже уровень жизни чем в Польше. Это , смотря на свой уровень жизни в Киеве и уровень жизни кума во Вроцлаве. А вот если сравнить с одноклассником в Москве, то мой уровень уже гораздо ниже.
P.S. А вот если посмотреть на дороги, то ЕС -- лидер, РФ - чуть хуже (Европейская часть), а Украина -- считает дороги, устаревшей составляющей государства в 21 веке смартфонов и гиперлупов.
Уровень жизни это понятие,на мой взгляд, относительное. У меня есть знакомый ему под 70 лет, женат на украинке(подруге моей сестры) и проживающий в Швейцарии. Он владелец небольшого ресторана , но живет на съемной квартире,как говорит его жена, в полторы комнаты. Чета из Швейцарии часто приезжает на Украину, всегда бывают у моей сестры, а вот сестру в Швейцарию не приглашают, как они говорят :"у нас негде вас у себя принять". Зубы швейцарец вставлял себе в Киеве,ибо у них это в 5 раз дороже. Так я бы не сказал,что уровень жизни в Швейцарии на много выше чем на Украине. Это даже сам швейцарец подтверждал, сетуя только на неухоженные дома и улицы в украинских городах.
– В войну жили лучше, чем сейчас, – откровенно говорит 93-летняя жительница деревни Зыбино Анна Петровна Лукьянова. – Плохо сейчас! Здесь немцы жили, когда война была. Мне 15 лет было тогда, а немцы нет-нет да и дадут шоколадку. Тогда у нас и вода была в каждом доме, и магазин рядом, и медпункт... А сейчас что? Снег зимой топим, чтобы попить!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
– В войну жили лучше, чем сейчас, – откровенно говорит 93-летняя жительница деревни Зыбино Анна Петровна Лукьянова. – Плохо сейчас! Здесь немцы жили, когда война была. Мне 15 лет было тогда, а немцы нет-нет да и дадут шоколадку. Тогда у нас и вода была в каждом доме, и магазин рядом, и медпункт... А сейчас что? Снег зимой топим, чтобы попить!
Интересно как делаются такие репортажи? Деньги людям платят или находят вечно недовольных и подсказывают им правильные мысли для репортажа? Ездил в Москву на машине, в том числе через Тульскую область, я бы не сказал, что они так живут. Везде уровень либо как в Украине, либо лучше. Видел и вымирающие деревни в Брянской области, рядом с украинской границей.
– В войну жили лучше, чем сейчас, – откровенно говорит 93-летняя жительница деревни Зыбино Анна Петровна Лукьянова. – Плохо сейчас! Здесь немцы жили, когда война была. Мне 15 лет было тогда, а немцы нет-нет да и дадут шоколадку. Тогда у нас и вода была в каждом доме, и магазин рядом, и медпункт... А сейчас что? Снег зимой топим, чтобы попить!
Интересно как делаются такие репортажи? Деньги людям платят или находят вечно недовольных и подсказывают им правильные мысли для репортажа? Ездил в Москву на машине, в том числе через Тульскую область, я бы не сказал, что они так живут. Везде уровень либо как в Украине, либо лучше.
Ну естественно, ведь везде в Украине снег зимой топят для питья.
Это уже у вас начался уровень какого-то северокорейского ТВ.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Ну естественно, ведь везде в Украине снег зимой топят для питья. Это уже у вас начался уровень какого-то северокорейского ТВ.
А что , колодцы в РФ запретили? В Киеве и Киевской области, колодцев завались. Что за бред со снегом? Точно,что "северокорейский информ бюро". Все такие страшилки, почему-то я встречаю только в СМИ , а в реальной жизни -- 21 век даже в Украине.