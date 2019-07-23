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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:12
Ну конечно же. Ты ж обьявляешь себя украинцем, откуда тебе знать реальности жизни в рашеньке?
Не палишься, совсем не палишься.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Суб 28 вер, 2019 03:15
Китай уверенно вытесняет Россию с рынка экспорта оружия
некогда грозная российская военная промышленность находится в упадке из-за спада российской экономики и болезненных экономических санкций, введенных Западом.
«По мере того, как китайское оружие и оборудование улучшаются в качестве, а российская оборонная промышленность продолжает атрофироваться, китайские производители, вероятно, вытеснят российскую оборонную промышленность на многих ключевых рынках».
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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