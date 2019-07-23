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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:32
27661
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ceba
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:12
27661 написав:Sommer
Ну естественно, ведь везде в Украине снег зимой топят для питья.
Это уже у вас начался уровень какого-то северокорейского ТВ.
А что , колодцы в РФ запретили?
В Киеве и Киевской области, колодцев завались.
Что за бред со снегом?
Точно,что "северокорейский информ бюро".
Все такие страшилки, почему-то я встречаю только в СМИ
Ну конечно же. Ты ж обьявляешь себя украинцем, откуда тебе знать реальности жизни в рашеньке?
27661 написав:
а в реальной жизни -- 21 век даже
в Украине.
Не палишься, совсем не палишься.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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Додано: Суб 28 вер, 2019 03:15
Китай уверенно вытесняет Россию с рынка экспорта оружия
некогда грозная российская военная промышленность находится в упадке из-за спада российской экономики и болезненных экономических санкций, введенных Западом.
«По мере того, как китайское оружие и оборудование улучшаются в качестве, а российская оборонная промышленность продолжает атрофироваться, китайские производители, вероятно, вытеснят российскую оборонную промышленность на многих ключевых рынках».
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Додано: Суб 28 вер, 2019 14:46
Sommer написав:
Ну конечно же. Ты ж обьявляешь себя украинцем, откуда тебе знать реальности жизни в рашеньке?
27661 написав:
а в реальной жизни -- 21 век даже
в Украине.
Не палишься, совсем не палишься.
Ты прикалываешься? Я В Киеве всю жизнь прожил, а по фразе
даже в Украине.
, методом дедукции ты определил мои координаты?
Умора.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 14:50
Ukrainian
Китай уверенно вытесняет Россию с рынка экспорта оружия
некогда грозная российская военная промышленность находится в упадке из-за спада российской экономики и болезненных экономических санкций, введенных Западом.
«По мере того, как китайское оружие и оборудование улучшаются в качестве, а российская оборонная промышленность продолжает атрофироваться, китайские производители, вероятно, вытеснят российскую оборонную промышленность на многих ключевых рынках».
Ну вообще-то этот процесс идёт во всех областях и против всех стран.
Китай и в прошлом производил 30% мирового ВВП пока не пришли Британцы и не ввергли Китай в опиумный хаос.
Китайцы никогда воевать не умели.
P.S. Интересно, если бы не было опиумных войн, может Промышленная революция началась бы не в Британии, а в Китае.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 16:11
27661 написав:
Ну вообще-то этот процесс идёт во всех областях и против всех стран.
Китай и в прошлом производил 30% мирового ВВП пока не пришли Британцы и не ввергли Китай в опиумный хаос.
Китайцы никогда воевать не умели.
P.S. Интересно, если бы не было опиумных войн, может Промышленная революция началась бы не в Британии, а в Китае.
Насчёт британцев сделавших промышленную революцию в 19 веке я бы поспорил.
А китайцам помог сам разленившийся запад перенесший туда производства и технологии.
Сейчас Трамп судорожно пытается исправить ситуацию, но пока не сильно получается
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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