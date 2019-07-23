Додано: Суб 28 вер, 2019 14:50

Китай уверенно вытесняет Россию с рынка экспорта оружия

некогда грозная российская военная промышленность находится в упадке из-за спада российской экономики и болезненных экономических санкций, введенных Западом.



«По мере того, как китайское оружие и оборудование улучшаются в качестве, а российская оборонная промышленность продолжает атрофироваться, китайские производители, вероятно, вытеснят российскую оборонную промышленность на многих ключевых рынках».

Ну вообще-то этот процесс идёт во всех областях и против всех стран.Китай и в прошлом производил 30% мирового ВВП пока не пришли Британцы и не ввергли Китай в опиумный хаос.Китайцы никогда воевать не умели.P.S. Интересно, если бы не было опиумных войн, может Промышленная революция началась бы не в Британии, а в Китае.