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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 530531532533
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:32

27661
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:12

  27661 написав:Sommer
Ну естественно, ведь везде в Украине снег зимой топят для питья.
Это уже у вас начался уровень какого-то северокорейского ТВ.

А что , колодцы в РФ запретили?
В Киеве и Киевской области, колодцев завались.
Что за бред со снегом?
Точно,что "северокорейский информ бюро".
Все такие страшилки, почему-то я встречаю только в СМИ


Ну конечно же. Ты ж обьявляешь себя украинцем, откуда тебе знать реальности жизни в рашеньке? :mrgreen:

  27661 написав:а в реальной жизни -- 21 век даже в Украине.


Не палишься, совсем не палишься.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 03:15

Китай уверенно вытесняет Россию с рынка экспорта оружия
некогда грозная российская военная промышленность находится в упадке из-за спада российской экономики и болезненных экономических санкций, введенных Западом.

«По мере того, как китайское оружие и оборудование улучшаются в качестве, а российская оборонная промышленность продолжает атрофироваться, китайские производители, вероятно, вытеснят российскую оборонную промышленность на многих ключевых рынках».
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:46

  Sommer написав:
Ну конечно же. Ты ж обьявляешь себя украинцем, откуда тебе знать реальности жизни в рашеньке? :mrgreen:

  27661 написав:а в реальной жизни -- 21 век даже в Украине.


Не палишься, совсем не палишься.


Ты прикалываешься? Я В Киеве всю жизнь прожил, а по фразе
даже в Украине.
, методом дедукции ты определил мои координаты?
Умора.
27661
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:50

Ukrainian
Китай уверенно вытесняет Россию с рынка экспорта оружия
некогда грозная российская военная промышленность находится в упадке из-за спада российской экономики и болезненных экономических санкций, введенных Западом.

«По мере того, как китайское оружие и оборудование улучшаются в качестве, а российская оборонная промышленность продолжает атрофироваться, китайские производители, вероятно, вытеснят российскую оборонную промышленность на многих ключевых рынках».


Ну вообще-то этот процесс идёт во всех областях и против всех стран.
Китай и в прошлом производил 30% мирового ВВП пока не пришли Британцы и не ввергли Китай в опиумный хаос.
Китайцы никогда воевать не умели.

P.S. Интересно, если бы не было опиумных войн, может Промышленная революция началась бы не в Британии, а в Китае. :?:
27661
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:11

  27661 написав:
Ну вообще-то этот процесс идёт во всех областях и против всех стран.
Китай и в прошлом производил 30% мирового ВВП пока не пришли Британцы и не ввергли Китай в опиумный хаос.
Китайцы никогда воевать не умели.

P.S. Интересно, если бы не было опиумных войн, может Промышленная революция началась бы не в Британии, а в Китае. :?:

Насчёт британцев сделавших промышленную революцию в 19 веке я бы поспорил.
А китайцам помог сам разленившийся запад перенесший туда производства и технологии.
Сейчас Трамп судорожно пытается исправить ситуацию, но пока не сильно получается
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:03

  27661 написав:
  Sommer написав:https://myslo.ru/news/tula/2019-09-09-zhiteli-derevni-zybino-tul-skoj-oblasti-my-v-vojnu-luchshe-zhili-chem-sejchas
– В войну жили лучше, чем сейчас, – откровенно говорит 93-летняя жительница деревни Зыбино Анна Петровна Лукьянова. – Плохо сейчас! Здесь немцы жили, когда война была. Мне 15 лет было тогда, а немцы нет-нет да и дадут шоколадку. Тогда у нас и вода была в каждом доме, и магазин рядом, и медпункт... А сейчас что? Снег зимой топим, чтобы попить!

Интересно как делаются такие репортажи? Деньги людям платят или находят вечно недовольных и подсказывают им правильные мысли для репортажа?
Ездил в Москву на машине, в том числе через Тульскую область, я бы не сказал, что они так живут.
Везде уровень либо как в Украине, либо лучше. Видел и вымирающие деревни в Брянской области, рядом с украинской границей.

Если Вас действительно интересует этот вопрос, посмотрите августовское видео от Шария, там именно про такое:
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:17

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  budivelnik написав:1 Україна завжди експортувала робочу силу
2 Станом на сьогодні 80% працездатнизх українців працюють в Україні (так було завжди,навіть за часів СРСР)

Государство/территория, экспортирующая рабочую силу, никогда не могла, не может и не будет жить лучше государства/территории, импортирующей рабочую силу. Это банально противоречит сущности трудовой миграции.

  budivelnik написав:Ми ніколи не жили гірше кацапстану і не живемо зараз.
Да-да. Повторяйте чаще, Вам будет легче жить. Халва-халва-халва-халва.
Кстати, Галиция была самой нищей территорией не только в Австро-Венгерской империи :wink:
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:55

  Баблонавт написав:
  budivelnik написав:1 Україна завжди експортувала робочу силу
2 Станом на сьогодні 80% працездатнизх українців працюють в Україні (так було завжди,навіть за часів СРСР)
Государство/территория, экспортирующая рабочую силу, никогда не могла, не может и не будет жить лучше государства/территории, импортирующей рабочую силу. Это банально противоречит сущности трудовой миграции.
1 Україна ніколи не була ні найбільшою ні найбагатшою країною світу
2 Завжди є хтось багатший і хтось бідніший-це не причина для того щоб опускати руки і посипати голову попелом
  Баблонавт написав:
  budivelnik написав:Ми ніколи не жили гірше кацапстану і не живемо зараз.
Да-да. Повторяйте чаще, Вам будет легче жить. Халва-халва-халва-халва.
Кстати, Галиция была самой нищей территорией не только в Австро-Венгерской империи :wink:
Я завжди москаликам приводжу приклад Польщі
1 Польща не була найбагатшою країною СЕВ
2 Польща так само як і СРСР ( і в той самий час) пережила процес руйнації економічних звязків
3 Маючи однакове ВВП на особу -поляки жувуть в рази краще від москаликів бо не витрачають дурних коштів на просування міфічного рассейського міра

Звідси запитання-пропозиція
Може замість того щоб до нас лізти - в себе б порядок навели?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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